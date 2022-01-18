Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard, сумма сделки – около $69 млрд

Корпорация Microsoft объявила о планах по приобретению компании Activision Blizzard, считающейся одним из крупнейших разработчиков видеоигр в мире, сообщает агентство "Интерфакс".

Microsoft заплатит $95 за акцию Activision, что примерно на 45,3% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд с учетом средств на балансе компании, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Activision Blizzard и принадлежащие ей студии известны разработкой серий игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. В эти игры играют около 400 млн человек в 190 странах. После завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после китайской Tencent и японской Sony.

Гендиректор Activision Бобби Котик останется во главе компании и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2023 финансового года после получения одобрений акционеров Activision и регуляторов. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний.