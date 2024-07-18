Сделка Google-Wiz как шкура неубитого медведя и кто заплатит за метро. Экономический обзор за неделю

Успеет ли Израиль обновить старые кварталы в сейсмоопасных районах до нового землетрясения? Сделка Google-Wiz – может ли минфин делать ставку на оптимистичный сценарий? Кто заплатит 75 миллиардов шекелей за метро?

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Сделка Google-Wiz как шкура неубитого медведя

Публикация Wall Street Journal о том, что сделка по покупке Google израильского стартапа Wiz за 23 миллиарда долларов находится на продвинутой стадии, стала, несомненно, главной экономической новостью минувшей недели. Если она в итоге будет заключена, то станет одним из важнейших экономических событий года. Это будет не только рекордная сумма, которая будет заплачена за израильский стартап (прошлый рекорд установил Intel, заплативший 15,3 миллиарда долларов за Mobileye), но и крупное макроэкономическое событие. По оценке специалистов, налоговые поступления в госказну в результате сделки составят от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов, то есть от 9 до 12,5 миллиардов шекелей.

И хотя в долгосрочной перспективе для израильской экономики было бы, наверное, предпочтительнее, чтобы Wiz сохранил независимость, став еще одним Check Point, сложно придумать более благоприятное для такого "экзита" время с точки зрения минфина, чем сейчас. Даже если прогнозы по налоговым поступлениям окажутся завышенными вдвое (как это оказалось в итоге со сделкой Mobileye), пять, а тем более 10-12 миллиардов шекелей незапланированных налоговых поступлений минфин, пытающийся изыскать 30 миллиардов шекелей на следующий год, должен рассматривать как дар небес.

При этом необходимо понимать, что эта сделка еще не подписана, и даже с момента ее подписания пройдет немало времени до получения государством налогов. На данный момент включение этого потенциального налогового поступления в план госбюджета на следующий год будет подобно дележке шкуры неубитого медведя. А определяться с тем, откуда взять на следующий год деньги, чтобы закрыть дыру в 30 миллиардов шекелей, нужно уже сейчас.

И здесь мы подходим к различиям в подходе между политическим руководством и кадровыми чиновниками минфина. В целом рутинное сообщение пресс-службы правительства о совещании по госбюджету на 2025 год вызвало бурную реакцию в СМИ из-за фотографии, на которой вокруг большого стола сидели всего пять человек – премьер-министр Биньямин Нетаниягу, его экономический советник Ави Симхон, министр финансов Бецалель Смотрич, председатель Банка Израиля Амир Ярон и гендиректор министерства финансов Шломи Хайзлер. Не было на этой фотографии ни главы бюджетного отдела минфина Йоава Градуса, ни главного аудитора Яхели Ротенберга, ни главного экономиста минфина Шмуэля Абрамзона, ни других руководителей отделов, имеющих непосредственное отношение к формированию госбюджета.

В канцелярии премьера не уверены в способности провести при существующем политическом раскладе меры, связанные с сокращением расходной части бюджета. Кроме того, глава правительства, поддерживаемый Ави Симхоном, выступает категорически против повышения налогов. Частично эта позиция основана на неготовности добавлять непопулярные экономические шаги к тому бремени непопулярности, которое уже имеется у правительства, но в немалой степени связано с верой в наиболее оптимистичный из возможных рассматриваемых экономических сценариев. Так, Симхон на этой неделе выразил уверенность в том, что рост налоговых поступлений и быстрые темпы восстановления экономики позволят закрыть бюджетную дыру без дополнительных мер. И у оптимизма Симхона есть определенные основания – налоговые поступления во втором квартале оказались выше прогнозов, инфляция удерживается в целевом коридоре, уровень безработицы – 3%. Оборонные предприятия рапортуют о рекордных портфелях заказов, а хайтек вроде начал выходить из кризиса даже без учета сделки Google-Wiz. Отсюда и неторопливость в продвижении работы по подготовке госбюджета на 2025 год.

В свою очередь, высшие чиновники минфина (директор бюджетного отдела, главный аудитор, главный экономист) и глава Банка Израиля все настоятельнее предупреждают, что нельзя полагаться исключительно на оптимистичный сценарий, который оптимистичен даже если бы на горизонте не маячил сценарий масштабной войны на севере, и необходимо придерживаться тех мер по сдерживанию роста дефицита госбюджета, которые были анонсированы при утверждении бюджета на 2024 год.

В руководстве минфина и Банка Израиля пытаются донести до политиков, что уровень внешнего доверия к экономике страны не является линейной функцией. На текущий момент он существенно превышает ожидаемый, поскольку инвесторы и международные структуры опираются на опыт последних десятилетий, когда экономика Израиля быстро оправлялась от кризисов, в том числе – военных. Несколько последних раз кризисы проходили именно по оптимистичному сценарию. Но никто не знает, где проходит линия излома, после которой доверие к экономике будет потеряно и международные рынки повысят ставки по кредитам до уровня, существенно превышающего тот, который будет отражать реальное положение дел на тот момент. Короткое премьерство Лиз Трасс в Великобритании является прекрасным примером такого сценария. После того, как она, вопреки мнению специалистов, не только отказалась от уже утвержденного повышения налогов в период, когда это было необходимо, но и предложила снизить часть налогов, привела к обвалу фунта и резкому росту ставок по кредитам.

В описании происходящего с бюджетом я сознательно не упоминаю министра финансов Бецалеля Смотрича, поскольку его поведение в данном вопросе крайне противоречиво. С одной стороны, он запретил Йоаву Градусу принимать участие в описанном выше заседании, с другой – обещал, что госбюджет будет утвержден до конца 2024 года, отвергнув опасения по поводу сознательного затягивания процессов с тем, чтобы страна вошла в 2025 год без утвержденного бюджета, и в его окружении опровергают слова Симхона о намерении отменить уже утвержденное повышение НДС. Опыт показывает, что его экономические взгляды и предпочтения вторичны по отношению к его политической позиции. В этом отношении он в гораздо большей степени лидер секторальной партии, чем министр финансов.

Кто заплатит за метро

По оценкам экспертов минфина и минтранса, проект строительства метро в Гуш-Дане, если повезет, обойдется на 40% дороже, чем запланировано, то есть в 210 миллиардов шекелей вместо 150 миллиардов. На этой неделе Кнессет утвердил главу об особых налогах к закону о строительстве метро, утвержденному в 2022 году, прописав в ней сбор дополнительных налогов на 75 миллиардов шекелей.

Отсюда следует, что 135 миллиардов шекелей за ближайшие 16-20 лет заплатит государство из тех налогов, которые оно собирает в обычном порядке – подоходного, НДС, налога на прибыль от капитала, земельных налогов и т.д., то есть фактически оплатят все налогоплательщики страны. Возможно, эта сумма будет расписана на больший срок за счет целевых займов.

4,5 миллиарда шекелей заплатят 24 муниципалитета Гуш-Дана, а точнее их жители, которым для этого повысят муниципальный налог или сократят муниципальные услуги. Остальная сумма будет распределена между крупными бизнесами в районе станций метро (более 100 кв.м.), которые должны будут платить специальный налог в 75 шекелей за квадратный метр в год, и между застройщиками в любых проектах на маршруте следования метро в ближайшие 20 лет, которым придется платить сначала 60%, а с 2030 года – 72% налога на прирост стоимости земельных участков из-за их близости к метро.

Следующим этапом должно стать завершение процессов по утверждению планов строительства метро (остался несогласованным только северный сегмент ветки М1), и проведение тендеров по выбору компаний, которые будут заниматься прокладкой. Тендеры должны быть проведены где-то в 2025 году. Следует отметить, что продвижение строительства всех трех веток метро будет осуществляться параллельно в отличие от строительства трамвая. Однако ожидать начала его работы не стоит ранее середины следующего десятилетия.

"Пинуй-Бинуй" дошел до сейсмоопасной зоны

Угроза сильного землетрясения с описанием потенциала разрушений и количества жертв является одной из тем, регулярно поднимаемых израильскими СМИ, как правило в связи с учениями Командования тылом или с очередным отчетом госконтролера. Ни для кого не секрет, что Израиль стоит на Сирийско-Африканском разломе. Здесь, конечно, не Япония и не Турция, где угроза землетрясений намного значительней, но в среднем раз в 100 лет землю в Израиле трясет достаточно сильно, чтобы описываемый СМИ сценарий имел шансы стать реальностью. В последний раз сильное землетрясение произошло в 1927 году. Еще более разрушительные землетрясения имели место в 1837 и 1759 годах.

В 1975 году в Израиле был принят сейсмоустойчивый стандарт строительства, который стал обязательным с 1980 года. По оценкам экспертов, старые дома, построенные до введения стандарта, не устоят перед стихией, особенно в сейсмоопасных районах вдоль разлома – от Кирьят-Шмоны, Тверии и Цфата на севере до Арада и Эйлата на юге (то же самое касается и городов Палестинской автономии, таких как Иерихон).

После разрушительного землетрясения 1999 года в Турции в Израиле было решено заняться укреплением старых зданий на случай землетрясений. Согласование программы, получившей название ТАМА-38, заняло 6 лет и она была утверждена в апреле 2005 года. Однако поскольку такие проекты требуют много денег, было решено положиться на предпринимательский сектор, который получил дополнительные строительные права в обмен на укрепление зданий. Однако очень скоро выяснилось, что эффективность такого подхода ограничена районом от Гедеры до Хадеры, а на периферии реализация таких проектов частным образом нерентабельна. То же самое происходило и с проектами "Расселение-Застройка" ("Пинуй-Бинуй"), которые постепенно отдавался приоритет перед ТАМА-38.

Только в 2022 году специальная межминистерская комиссия пришла к выводу, что без государственного финансирования в периферийных городах процесс с места не сдвинется, и рекомендовала субсидировать такие проекты. Еще полтора года ушло на выявление сейсмоопасных зданий в 8 наиболее уязвимых городах – в итоге были отобраны 110 жилищных комплексов, в которых более 1000 зданий и 14300 квартир, которые будут снесены и отстроены заново но уже по сейсмоустойчивым стандартам и будут рассчитаны на 37 тысяч квартир. На этой неделе окружная комиссия Северного округа утвердила к подаче протестов первый подобный проект в истории Бейт-Шеана, который, по оценке архитекторов и сейсмологов, находится в зоне максимального риска.

Утверждение таких проектов в Бейт-Шеане, Кирьят-Шмоне, Тверии, Мигдаль а-Эмеке, Афуле, Цфате, Хацор а-Глилите и Эйлате будет проводиться ускоренными темпами, но даже в таком случае для утверждения строительных проектов для всех комплексов займет несколько лет, после которых еще два-три года потребуется на строительство. Остается надеяться, что средний показатель периодичности землетрясений в этом цикле даст отклонение в сторону увеличения.