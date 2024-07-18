Хуситы предлагают пропускать суда в Эйлат в обмен на доступ гуманитарной помощи на север Газы

Высокопоставленный представитель движения "Ансар Алла" (хуситы) Мохаммед Али аль-Хути в своем микроблоге в сети Х опубликовал обращение к Израилю с предложением пропускать корабли с грузами в порт Эйлата в обмен на гуманитарную помощь сектору Газы, с упором на северную часть сектора.

"Мяч на вашей половине поля…", - говорится в сообщении, ставшем, судя по всему, реакцией на опубликованное накануне вечером обращение председателя совета директоров Эйлатского порта Ави Хурмаро к правительству Израиля с предупреждением о том, что порт находится на грани банкротства.

В своем обращении Хурмаро подчеркнул, что последние восемь месяцев порт практически парализован из-за перекрытия террористами маршрутов, пролегающих через Баб эль-Мандебский пролив.

По его словам, у владельцев порта не осталось иного выбора, кроме увольнения половины штата работников порта.

Следует отметить, что в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь в объемах, превышающих довоенные поставки, и гуманитарные организации в секторе не справляются с ее распределением.