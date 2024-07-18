Президиум бизнес-сектора и Президиум работодателей объединятся после четырех лет ссоры

Председатель Объединения фермеров Дуби Амитай и председатель Объединения промышленников Рон Томер, поссорившиеся четыре года назад, помирились и договорились о сотрудничестве.

В 2020 году Амитай победил Томера на выборах председателя Президиума бизнес-сектора. В ответ обидевшийся Томер вывел Объединение промышленников их Президиума бизнес-сектора и создал конкурирующую структуру – Президиум работодателей.

Как сообщает The Marker, на этой неделе сторонам удалось достичь соглашения о восстановлении сотрудничества. Конкурирующие структуры снова сольются в одну, причем Амитай останется ее председателем, а Томер станет ее президентом. При этом Амитай будет отвечать за деятельность президиума внутри страны, а Томер – за ее пределами.

Вместе с Объединением промышленников под крышу Президиума бизнес-сектора вернутся Объединение строительных подрядчиков и Объединение торговых палат.