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    Экономика

    Intel инвестирует 90 млрд шекелей в строительство нового предприятия в Израиле

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    Intel инвестирует 90 млн шекелей в строительство нового предприятия в Израиле
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министерство финансов достигло с компанией Intel соглашение о строительстве в Кирьят-Гате нового завода корпорации. Об этом сообщили главе правительства Биньямину Нетаниягу министр финансов Бецалель Смотрич и глава бюджетного отдела минфина Йогев Градус.

    Компания намерена инвестировать в проект 25 миллиардов долларов. Еще три миллиарда долларов поступят из израильского бюджета. Завод создаст в Кирьят-Гате тысячи новых рабочих мест. Intel согласилась платить налог с компаний в размере 7,5%, а не 5%.

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    Как ожидается, завод начнет производство в 2027 году. Фирма обязалась, что он продолжит работу по меньшей мере до 2035 года.

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    "Это огромный успех израильской экономики. 90 миллиардов шекелей – самая крупная сумма, инвестированная международной компанией в Израиль. Это настоящий вотум доверия нашей экономики, противоречащий лживым отчетам", – заявил глава правительства.

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