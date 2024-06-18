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Армения хочет купить израильско-индийские системы ПВО "Барак-8"

время публикации: 18 июня 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 12:32
Армения хочет купить израильско-индийские системы ПВО "Барак-8"
Wikipedia.org. Фото: Georges Seguin (Okki)

Индийский сайт IDRW сообщает, что власти Армении рассматривают возможность закупки индо-израильских систем противовоздушной обороны "Барак-8" в дополнение к уже купленным у Индии системам Akash 1S.

Система "Барак-8" разрабатывалась совместно государственной индийской организацией по разработке вооружений (DRDO) и израильским оборонным концерном "Авиационная промышленность" (IAI).

Система находится на вооружении ВМФ ЦАХАЛа, армий Азербайджана и Индии. Также партию систем закупило Марокко.

Следует отметить, что до недавнего времени Армения практически все свое вооружение закупала у России, однако после последнего карабахского конфликта, завершившегося переходом Карабаха под полный контроль Азербайджана, в Ереване взяли курс на отдаление от России и перевооружение армии.

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