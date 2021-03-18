"Секрет Полишинеля" от госконтролера и призрак инфляции. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Заминка Мандельблита и "секрет Полишинеля" от госконтролера

Юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту потребовались два с половиной месяца с начала процесса вакцинации и обращение суда по конкретному иску, чтобы опубликовать официальную позицию государства по поводу возможности ограничения доступа невакцинированных работников на рабочее место. В итоге в качестве своей он представил позицию главы службы общественного здоровья доктора Шарон Альраи-Прайс, согласно которой работодатель может не допускать невакцинированных работников на рабочие места, связанные с обслуживанием клиентов или с работой с населением в группе риска.

Эта позиция, скорее всего, будет принята окружным судом по трудовым конфликтам, рассматривающим иск отстраненной воспитательницы детского сада для детей с особыми потребностями против местного совета Кохав-Яир. Однако она же означает, что многим предприятиям, включая значительную часть хайтека, стоит быть поосторожнее с отстранением работников по причине отказа вакцинироваться.

Рынок труда был и в центре внимания представившего свой регулярный отчет государственного контролера. Вряд ли для кого-то стали сюрпризом выводы, к которым пришел Матаниягу Энгельман:

– Системы профессиональной подготовки и послешкольного обучения для слабых слоев населения разделены между несколькими министерствами, не координируются и, как следствие, являются малоэффективным. Программы курсов не согласованы и часто не соответствуют требованиям рынка труда.

– Система школьного образования во многих аспектах не соответствует современным требованиям, многие школы, особенно в социально слабых населенных пунктах, страдают от низкого уровня преподавания английского языка и естественнонаучных дисциплин, тем самым не позволяя реализовать потенциал значительной части населения. Значительная доля педагогического состава не ориентируется в современных цифровых технологиях.

– 600 тысяч человек заняты на низкооплачиваемых работах, которые могут исчезнуть в ближайшие годы из-за развития технологий и изменений на рынке труда. При этом значительная часть из них не обладает навыками и знаниями для перехода на работы, требующие иной квалификации.

Этот отчет касается в основном докризисного периода – 2018-2019 годов, и события кризисного 2020 года показали все проблемы системы школьного образования и системы профессиональной подготовки настолько явно, что госконтролеру было сложно добавить что-то новое к уже озвученной за этот год критике в адрес правительства.

К моменту написания этого обзора прошло уже полторы недели с начала третьей фазы снятия ограничений, и хотелось бы увидеть от государственной службы трудоустройства и ведомства национального страхования обновленных данных о состоянии рынка труда. Однако придется довольствоваться словам директора службы трудоустройства Рами Граора, что число вернувшихся с начала снятия ограничений (с 7 февраля) "составило около 200 тысяч человек, а на самом деле скорее всего превысило этот показатель". При этом Граор продолжает настаивать, что нежелание работников выходить на работу из неоплачиваемого отпуска является минорным явлением. В качестве подтверждения этого заявления служба трудоустройства сообщила, что за месяц, прошедший после открытия для работодателей возможности пожаловаться, на "отказников" было подано только 93 жалобы, и только 15 из них были признаны оправданными.

Призрак инфляции

Индекс потребительских цен за февраль вырос на 0,3%, уровень инфляции за год обнулился, уйдя из дефляционной территории. На этом фоне немало заголовков израильских СМИ (а с учетом происходящего в США, где наметился рост доходности долгосрочных государственных облигаций – далеко не только в израильских) были посвящены опасениям резкого роста инфляции.

Банк Израиля активно закупает иностранную валюту, чтобы поддержать шекель, и государственные и корпоративные облигации, чтобы удешевить расходы правительства на обслуживание госдолга и облегчить доступ реального сектора экономики к кредитам. То есть израильский печатный станок работает на полную мощь, как и в США, в Европейском союзе и во многих других странах.

При этом следует понимать, что сама по себе инфляция не является негативным явлением. Проблема начинается, когда темпы инфляции настолько высоки, что уже не коррелируются с ростом доходов, а на рынке образуется излишек денежной массы. Многие годы официальной целью Банка Израиля являлось удерживание инфляции в коридоре от 1% до 3% в год. Однако в последнее десятилетие, благодаря стремительному развитию технологий, Израиль, как и многие другие развитые страны, оказался в зоне дефляции. Рост цен на продукты питания и на оплату жилья нивелировался резким снижением цен на транспорт, связь, развлечения и т.д.

Все это неизбежно приведет к росту потребительских цен, но на данном этапе экономисты склонны считать такую инфляцию компенсирующим эффектом корнавирусного кризиса. Проблема в том, что на инфляцию в немалой степени влияют ожидания потребителей. Человек, ожидающий, что определенный продукт подорожает, по возможности постарается купить его до подорожания, даже если он ему нужен не прямо сейчас. Такое поведение может подстегнуть рост цен, и увеличить давление на центральные банки с требованием принять антиинфляционные меры, то есть начать тормозить печатный станок. А это, в свою очередь, приведет к повышению ставок, удорожанию кредитов и росту расходов на обслуживание долга, то есть к сокращению возможностей вливания средств в реальную экономику, и без того пострадавшую от кризиса. На данный момент центральные банки декларируют готовность игнорировать рост цен даже выше принятого целевого значения в 2% в год. Однако вопрос, смогут ли центробанки в целом, и Банк Израиля в частности, устоять перед давлением в среднесрочной перспективе (2-4 года) остается открытым.

Три события на рынке банковских услуг

На этой неделе в Израиле произошли три важных события в банковском секторе Израиля, одном из наиболее централизованных и в наименьшей степени подвергшихся процессу модернизации секторов израильской экономики.

Впервые за последние 43 года в стране начал работать банк, получивший лицензию на розничное обслуживание и предоставление всего спектра услуг (от ведения расчетного счета до биржевых операций), а не только на работу с элитной клиентурой.

Следует сразу сказать, что новому банку придется приложить немало усилий, чтобы завоевать место на рынке, страдающем от низкого уровня конкуренции. На текущий момент между банками переходят не более 4% клиентов в год, менее половины клиентов проверяют более одного предложения при получении ипотечной ссуды, и не менее четверти клиентов не готовы обратиться в банк, чтобы получить полагающуюся им скидку на комиссионные за ведение счета. Директор антимонопольного управления Михаль Гальперин заявила на этой неделе в Кнессете, что рынок банковских услуг, и в частности – рынок ипотеки, имеет репутацию конкурентного, однако на самом деле очень централизован и страдает от низкого уровня прозрачности.

С другой стороны, расходы банка на оперативную деятельность будут его существенным преимуществом. Не будучи связанным коллективными трудовыми соглашениями или контрактами на аренду недвижимости, "Дигитальный банк" сможет предлагать клиентам более привлекательные условия. Особенно если в ближайший год наконец заработает так называемая "финансовая песочница" новейших технологий, предлагающих клиентам банков и кредитных карт дополнительные услуги, такие как ведение домашнего бюджета или проверку более выгодных вариантов ссуды.

Именно для этой цели служит платформа Open Finance, о запуске которой также на этой неделе объявили Банк Израиля и государственное управление компьютеров и связи. Эта платформа позволит поставщикам финансовых услуг просто, быстро и безопасно получать финансовую информацию о клиенте от банковских и иных структур, с согласия клиента и без раскрытия данных о запросе перед этими структурами. В полном объеме система заработает в начале апреля, после праздника Песах.

Еще одной новостью стало предоставление временно банковской лицензии на два года первому израильскому кредитному кооперативу "Офек", основанному восемь лет назад. До сих пор кооператив, членами которого являются на текущий момент 6300 человек, в основном предоставлял услуги по организации коллективного страхования и кредитов в формате P2P (от частного лица частному лицу). Получение лицензии дает кооперативу возможность подключиться к новой компьютерной платформе банковских услуг, созданной государством для новых финансовых структур (к слову, "Дигитальный банк" также будет использовать государственную платформу, а не платформу одного из существующих банков), и начать подготовку к переходу на предоставление полноформатных банковских услуг, включая ведение счетов, банковское кредитование и т.д. Банковские кооперативы широко распространены в западных странах. В отличие от коммерческого банка, их целью является не максимизация прибыли для акционеров, а снижение стоимости обслуживания для членов кооператива, являющихся его владельцами. На текущем этапе "Офек" работает под надзором управления рынка капитала, однако в случае расширения будет переведен под более жесткий надзор Банка Израиля.

Еще одним важным экономическим событием минувшей недели стало решение компании "Безек" начать подключение клиентов к оптоволоконной сети широкополосного интернета, развертывание которой началось еще восемь лет назад. "Безек" вложил в сеть не один миллиард шекелей, однако отказывался подключать ее, пока в декабре 2020 года его не освободили от требования универсального подключения.

На текущий момент компания "Партнер" и консорциум "Селком"-HOT-"Хеврат Хашмаль" (проект IBC) дотянули оптоволоконную сеть до 800 тысяч домохозяйств. Компания "Безек" обещает к концу года дотянуть сеть до миллиона домохозяйств, не указывая при этом, сколько из них придутся на районы дублирования сетей. Учитывая, что в Израиле около 2,7 миллиона домохозяйств, можно с уверенностью сказать, что к концу 2021 года доступ к скоростному интернету (0,6-2,5 Гб) получит более половины из них.

Интересно, что в "Безеке" решили не начинать войну цен, а наоборот вышли на рынок с самым дорогим предложением (110-120 шекелей у "Партнера", 119-125 шекелей у IBC, 149-159 шекелей у "Безека"), да еще и решили взимать отдельно плату за подключение (450 шекелей – для обычной квартиры в многоэтажном доме, более 1500 шекелей – для частного дома).

В результате большая часть населения страны, позиционирующей себя как стартап-нация, получит доступ к современной интернет-инфраструктуре и сверхскоростному интернету (по крайней мере внутри страны). В периферию, до которой интернет-революция на первом этапе не дойдет, попадут не только географические окраины страны, но и вполне обеспеченные населенные пункты центра страны, застроенные коттеджами. Закон, освободивший "Безек" от универсального развертывания сети, предусматривает механизм постепенного развертывания оптоволоконных сетей в нерентабельных с точки зрения компаний районах, однако это займет значительное время. Поэтому жителям таких населенных пунктов (будь то бедуинские деревни Негева, одиночные фермы пустыни Арава или элитные одноэтажные поселки округа а-Шарон) стоит рассчитывать скорее на Илона Маска и его проект Starlink, который недавно открыл предварительную запись для жителей Израиля и обещал начать обслуживание израильских клиентов в 2022 году. Здесь следует отметить, что, в отличие от израильских интернет-инфраструктур, клиенты Starlink при выходе в большой мир не будут ограничены пропускной способностью тех трех интернет-кабелей, которые соединяют Израиль с Европой.

Модернизация интернет-инфраструктуры и финансового сектора – важное событие для израильской экономики, которое должны способствовать скорейшему выходу из кризиса, но явно недостаточное. Следующему правительству необходимо продолжать принимать меры по сокращению бюрократии, ускорению процессов строительства жилой недвижимости и развитию инфраструктур. Анонсированные на этой неделе проекты строительства железной дороги Хайфа-Абу-Даби и порта Эйла-Акаба на средства ОАЭ нужны Израилю, но следует понимать, что даже если они в итоге будут реализованы, произойдет это не раньше, чем через 10-15 лет. Сейчас же правительству нужны проекты, реализацию которых можно запустить быстрее. И, как еще раз показал отчет госконтролера, стоит задуматься об изменении учебной программы в школах, курсах цифровой ориентации для учителей, централизации полномочий по послешкольному неакадемическому образованию и курсам переквалификации в одной структуре.