Ущерб имуществу в Израиле с начала операции "Страж стен" сравнялся с ущербом за 50 дней "Нерушимой скалы"

Согласно данным Налогового управления, за первые семь дней операции "Страж стен" в Израиле было подано около 4000 исков о выплате компенсации за ущерб имуществу в результате ракетных обстрелов и беспорядков. Более 100 семей из разрушенных домов переселены в отели за счет Налогового управления. Стоимость исков оценивается в 200 миллионов шекелей.

Приблизительно в такую сумму обошелся в 2014 году прямой ущерб имуществу во время операции "Нерушимая скала", длившейся 50 дней. При том, что общее количество исков с начала "Стража стен" пока уступает количеству исков, поданных в период "Нерушимой скалы, средняя стоимость иска существенно выросла.

Семь лет назад за 50 дней террористы выпустили из сектора Газы 4500 ракет, тогда как сейчас за семь дней было выпущено 3500. Кроме того, более значительная, чем семь лет назад, часть ущерба пришлась на центр Израиля, где стоимость недвижимости существенно выше, чем в районах, прилегающих к сектору Газы. Также более существенным был ущерб имуществу в результате беспорядков внутри Израиля.