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Экономика

Bloomberg: США планируют закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

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Глава минфина США Джанет Йеллен
Saul Loeb/Pool photo via AP

В среду, 18 мая, американское агентство Bloomberg со ссылкой на главу минфина США Джанет Йеллен сообщило, что Соединенные Штаты, скорее всего, после 25 мая не продлят лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций.

Министр отметила, что окончательное решение по этому поводу пока не принято, но дала понять, что считает такой сценарий развития событий логичным.

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Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. России 27 мая предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций, напоминает российское агентство "Интерфакс".

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По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

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