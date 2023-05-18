Хлебный бунт, война за "фонд арноны" и рост цен. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Завершающаяся экономическая неделя в Израиле была полна важных макроэкономических и политических новостей, однако начать я хочу с новости более локальной, хотя и наделавшей много шума в СМИ.

4 мая этого года экс-министр внутренних дел Омер Бар-Лев, ныне возглавляющий совет директоров сети хлебопекарен "Энджел", принял участие в демонстрации протеста у дома престарелого духовного лидера ультраортодоксов-литваков раввина Гершона Эдельштейна. В ультраортодоксальных кругах восприняли это как оскорбление и объявили бойкот хлебопекарне. Были отменены крупные заказы хлеба организаторами празднования Лаг ба-Омера и разорваны контракты на поставку хлеба йешивам. В секторальных газетах и листовках были опубликованы призывы бойкотировать продукцию "Энджел". Однако в руководстве "Энджел" не стали идти на попятный и извиняться или увольнять Бар-Лева, а в дополнение к уже сделанному отменили бесплатное пожертвование тысяч буханок хлеба ультраортодоксальным организациям, и продолжили работать в обычном режиме. И тут обращение бойкотировавших "Энджел" организаций к конкурентам столкнулось с непредвиденной проблемой – никто из них не торопится занимать место "опального" поставщика. В результате ультраортодоксальные организации вынуждены возвращаться к "Энджел", уже на новых условиях.

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Мейнстримная израильская пресса с радостью отметила провал бойкота, однако фактически умолчала о его причинах, а ведь ультраортодоксальная община умеет организовывать бойкоты. Об этом могут свидетельствовать завод по производству стеклянной тары "Фениция" и авиакомпания "Эль-Аль", становившиеся объектом недовольства общины (кстати, организатором бойкота против "Эль-Аля" был в свое время нынешний министр строительства Ицхак Гольдкнопф).

Возглавляй Бар-Лев компанию из практически любого другого сектора, с немалой долей вероятности он лишился бы работы. Но тут бойкот подорвался на мине под названием "государственная регуляция цен". Ведь конкуренты "Энджела" отказались брать контракты отнюдь не из-за картельного сговора (который имел место в 2010 году), а в виду крайне низкой рентабельности этих контрактов. Рынок базовых хлебобулочных изделий – близкий родственник жестко регулируемых рынков сельскохозяйственной продукции, наследие социалистической эпохи. Последние правительства долгое время отказывались разрешать пекарням поднимать цены на "стандартный" хлеб (одно из наследий британского мандата) и на основные виды халы. Как следствие, их дешевизна субсидировалась за счет повышения цен на другие сорта хлеба. В результате в стране практически исчез промежуточный сегмент. Только две недели назад, под угрозой иска в БАГАЦ, был подписан указ о повышении цен на базовые сорта хлеба на 5%.

Эта история лишний раз показывает, что государственный контроль над ценами и жесткая регуляция рынка – плохой инструмент борьбы с дороговизной жизни. Разумеется, если правительству было недостаточно примера прошлой недели с рынком молочной продукции.

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Правящая коалиция на пути к утверждению государственного бюджета громко повоевала с муниципалитетами за "фонд перераспределения муниципального налога", представляя его как важный шаг в сокращении неравенства, и благополучно "забыла" по пути к утверждению закона о хозяйственном регулировании еще два важных параграфа – реформу на рынке аренды жилья и реформу в пользовании наличными средствами.

"Фонд арноны", конечно, имеет отношение к сокращению неравенства, по крайней мере задуман именно в этом направлении, однако даже в лучшем своем исполнении не сможет решить проблем, заложенных в действующем в Израиле формате муниципального налога и в сложившихся при образовании государства муниципальных границ. Фактически, это пластырь, накладываемый там, где требуется хирургическое вмешательство. Причем, по признанию министра финансов Бецалеля Смотрича, пластырь недостаточно качественный и требующий внесения изменений – по крайней мере именно это было озвучено мэру Эйлата, возмущавшемуся, что его городу придется вносить деньги в фонд, а не получать их оттуда. Однако главе минфина нужны были достижения в сфере борьбы с неравенством и "победа над лоббистами", в качестве которых выступили мэры "Форума 15 городов" (в котором на самом деле уже 17 городов) и часть муниципалитетов Центра местной власти.

Шансы провести через Кнессет реформу рынка аренды жилья, в рамках которой предусматривалось введение отчетности перед налоговым управлением и для сдающих в аренду одну квартиру на сумму до 5,5 тысяч шекелей, изначально были небольшими из-за сильной непопулярности данного шага в общественном восприятии (хотя почему инвестиция в недвижимость должна освобождаться от налога, тогда как любая другая инвестиция облагается налогом на доход от капитала, не ясно). А вот с намерением запретить хранение наличных на сумму более 100 тысяч шекелей министерства финансов и внутренней безопасности, продвигавшие эту реформу как инструмент борьбы с криминалом (в первую очередь арабским), просчитались. Ультраортодоксальный сектор также продолжает активно пользоваться наличными деньгами, и долго сопротивлялся еще предыдущим ограничениям на использование наличности. На этот раз председатель финансовой комиссии Моше Гафни просто не довел дело до голосования, заявив, что оба параграфа "недостаточно продуманы и требуют больше времени для рассмотрения".

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Итоговое голосование по государственному бюджету и по тем реформам, которые остались от представленного три месяца назад закона о хозяйственном регулировании, состоится на следующей неделе. Существенных изменений в них до голосования ожидать уже не стоит, несмотря на предупреждение главного экономиста минфина, что исходные данные, на которых строился проект бюджета три месяца назад, оказались оптимистичными (неприятно, хотя и не катастрофично, как это пытается представить оппозиция). А вот после утверждения в госбюджет 2023 года, а тем более – 2024 года, будет внесено еще немало изменений.

Между тем, неприятный сюрприз правительству преподнесла инфляция. Рост индекса потребительских цен на 0,8%, вдвое больше прогнозов – серьезный удар в том числе и потому, что в правительстве (и в том числе министр финансов) призывали Банк Израиля не торопиться с повышением учетной ставки, основываясь на прогнозах замедления инфляции. Теперь уже очевидно, что учетная ставка в Израиле будет повышена, и не один раз.

Следует отметить, что инфляция за последние 12 месяцев осталась на уровне 5%, потому что в годичном показателе индекс апреля 2023 года заменил индекс апреля 2022 года, который также составлял 0,8%. Однако тогда, в апреле 2022 года, речь шла о выходе из пандемии, наложившемся на первые последствия нападения России на Украину. Сейчас же эффект сдерживавшегося спроса после пандемии уже прошел, большая часть внешних генераторов инфляции начали себя исчерпывать (цены на энергоносители все еще выше довоенных, но существенно ниже пиковых), то есть речь идет о внутренней инфляции. Банк Израиля будет продолжать повышать учетную ставку до тех пор, пока не увидит реального сокращения инфляции, и все нападки на него и обвинения в его адрес в данном случае – не более, чем популизм. Однако если правительство будет оставлять Банк Израиля на поле борьбы с инфляцией без поддержки, процесс потребует больше времени и более высоких ставок. У правительства также есть инструменты для борьбы с инфляцией и дороговизной жизни, однако пока что использовать их у него не получается.

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Интересно отметить и поведение израильтян. Несмотря на продолжающийся рост цен, в первом квартале расходы на продукты питания на душу населения выросли даже после нейтрализации инфляции. То же самое касается и расходов на одежду и обувь. Едва ли не единственным, на чем израильтяне стали экономить, это мебель и хозяйственные товары для дома, а также расходы при поездках за границей. Почти двукратное сокращение расходов на покупку автомобилей объясняется двукратным ростом в предыдущем квартале из-за ожидавшегося повышения налогов с 1 января, то есть половина покупок автомобилей была просто перенесена на квартал раньше.