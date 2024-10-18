Власти Египта в третий раз за год повысили цены на топливо
время публикации: 18 октября 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 09:10
Министерство нефти Египта объявило в пятницу, 18 октября, о повышении цен на бензин, солярку и керосин в рамках сокращения объема государственных субсидий на топливо.
Солярка подорожает на 17%, бензин – на 11-13% в зависимости от типа.
Это третье повышение цен на топливо с начала года и отнюдь не последнее. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что цены на топливо будут постепенно расти до конца 2025 года, поскольку правительство больше не может себе позволить существующий объем субсидий из-за постоянного роста спроса.