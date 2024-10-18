x
18 октября 2024
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2024
|
18 октября 2024
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Власти Египта в третий раз за год повысили цены на топливо

время публикации: 18 октября 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 09:10
Власти Египта в третий раз за год повысили цены на топливо
AP

Министерство нефти Египта объявило в пятницу, 18 октября, о повышении цен на бензин, солярку и керосин в рамках сокращения объема государственных субсидий на топливо.

Солярка подорожает на 17%, бензин – на 11-13% в зависимости от типа.

Это третье повышение цен на топливо с начала года и отнюдь не последнее. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что цены на топливо будут постепенно расти до конца 2025 года, поскольку правительство больше не может себе позволить существующий объем субсидий из-за постоянного роста спроса.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2022

В Египте введен максимум цен на хлеб
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 августа 2021

Президент Египта призвал снизить субсидии на хлеб