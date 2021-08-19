Рекордный рост экономики и увеличение обращений за пособиями. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

С опозданием по меньшей мере на месяц правительство начало принимать меры, введение которых должно было предотвратить перегрузку системы здравоохранения. Поскольку принимались решения в последний момент, введение казалось бы уже отработанного "зеленого стандарта", который оставалось дополнить грамотным распределением точек экспресс-тестирования для детей младше 12 лет, во многих местах превратилось в хаос и мучения для родителей. На данный момент в министерстве финансов не видят необходимости в выделении помощи бизнесам на фоне "зеленого" и "фиолетового" стандартов, однако кинотеатры, рестораны и центры развлечений уже сообщили о резком сокращении количества заказов и посетителей.

В правительстве продолжаются споры о формате возобновления учебы, включая призывы директоров школ перенести начало учебного года на октябрь, после праздников. Один спор за министров решил новый генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш, подписавший указ, разрешающий вакцинировать школьников от коронавируса в школах в учебные часы с согласия родителей. Стоит подчеркнуть, что речь не идет о прецеденте. Любой желающий может зайти на сайт минздрава и увидеть план прививок для первых, вторых, третьих, четвертых и восьмых классов. Школьников в Израиле десятилетиями прививают во время учебы от дифтерии, кори, краснухи, свинки, ветрянки, столбняка, коклюша, полиомиелита, гриппа, папилломавируса. Поэтому заявления о том, что вакцинация от коронавируса будет отвлекать от учебы, абсолютно несостоятельны.

Рынок труда

Согласно Ведомству национального страхования ("Битуах Леуми"), количество получателей пособия по безработице сократилось в июле с 382 тысяч человек до 133 тысяч человек. То есть 249 тысяч человек младше 45 лет прекратили получать пособие.

Появившиеся в последние дни данные по рынку труда свидетельствуют, что прекращение автоматической выплаты пособий лицам младше 45 лет дало два ожидаемых эффекта.

С одной стороны, после незначительного роста безработицы в середине июля, в конце июля произошло резкое сокращение уровня безработицы. На работу вышли более 50 тысяч человек, а уровень безработицы, включающий всех, кто ищет работу, и лиц в возрасте старше 45 лет, находящихся в неоплачиваемом отпуске, снизился с 6,7% до 5,5%. Уровень безработицы, включающий также тех, кто остался без работы с начала кризиса и не ищет работу, снизился с 9% до 7,6% или до 323 тысяч человек. Эти данные подтверждает и компания МАСАВ, обслуживающая 90% транзакций по выплате заработной платы. По данным компании, в июле 2021 года в Израиле было 3,59 миллиона получателей зарплаты, что является самым высоким показателем с начала эпидемии коронавируса в марте 2020 года. Количество получателей зарплаты выросло по сравнению с июнем на 90 тысяч человек (очевидно, часть вышедших на работу вышли на частичные ставки в двух и более местах), и всего на 65 тысяч человек ниже показателя за март 2020 года.

С другой стороны, в июле и в первой половине августа на 80% выросло количество обращений за пособием по прожиточному минимуму, которое выплачивается семьям, не имеющим других источников дохода (в семейных парах считаются доходы обоих супругов). В июле за пособием обратились 9000 человек, в первой половине августа – 4 тысячи. Данные по другим пособиям не опубликованы, однако можно с уверенностью сказать, что выросло количество обращений и за пособиями по инвалидности. Это обратная сторона отсутствия каких-либо форм поддержки для тех, кто после почти полутора лет вне рынка труда обнаружил, что оказался невостребованным.

Здесь следует отметить, что в Израиле рынок труда за период эпидемии прошел трансформацию. Требования работодателей изменились, и появился крупный сегмент людей, навыки и знания которых уже недостаточны для трудоустройства, и требуют обновления. В большинстве развитых стран этот процесс начался в 2007-2008 годах, однако Израиль тот финансовый кризис обошел стороной. Больше года, которые имело предыдущее правительство для стимулирования находившихся без работы повышать свой потенциал занятости, были потрачены на политические войны. Новое же правительство не стало разбираться в наличии у безработных потенциала трудоустройства и просто прекратило поддержку. Однако практика показывает, что для возвращения этой группы населения на рынок труда необходимо прикладывать значительные усилия, тем большие, чем дольше человек находится без работы. Государственная инвестиция в пособие, обусловленное обучением, дающим шанс на трудоустройство и достойный заработок, вернется государству сторицей (и нет, я не имею в виду новую идею правительства массово переквалифицировать оставшихся без работы гидов в водителей автобусов).

Интересно, что трансформация коснулась не только тех, кто долго не работал, но и тех, кто работал в кризисный период. Согласно опросу фирмы "Делойт", в последний год 74% работающих израильтян рассматривали возможность смены рабочего места, а 57% – возможность смены карьеры. 76% отметили, что пересмотрели место работы и карьеры в своей жизни.

Начало изгнания "коз"

До начала обсуждения Кнессетом закона о регулировании народного хозяйства, представленного правительством в конце июля, осталось еще две недели. По итогам двух встреч с министром финансов Авигдором Либерманом, спикеру Кнессета Мики Леви не удалось добиться от главы минфина определенности по поводу вывода части реформ из закона о госрегулировании и их принятия по стандартной процедуре.

В частности, законодательная комиссия правительства убрала из закона пункт, дающий государственным структурам, против которых был подан и выигран представительский иск в связи с чрезмерным взиманием налогов/сборов/акцизов, не возвращать пострадавшим излишек, взысканный с них в период рассмотрения иска.

Еще одной изгнанной из стада "козой" стала инициатива обязать всех арендодателей отчитываться перед налоговой, даже если их доход от сдачи жилья в аренду не превышает 5 тысяч шекелей.

Не стали в министерствах финансов и транспорта особо бороться и за продвижение строительства нового аэропорта на севере страны в Изреэльской долине.

Не будет в законе о регулировании народного хозяйства и параграфа о дифференцированной государственной помощи социальным отделам муниципалитетов.

В четверг в правительстве состоится обсуждение важнейших реформ, входящих в закон, однако уже сейчас Либерман подчеркивает, что при любом раскладе намерен добиваться проведения реформы сельского хозяйства и повышения пенсионного возраста для женщин.

Наиболее тяжелые бои минфину придется вести в Кнессете, где 61 депутата от коалиции уже ждут 56 лоббистов, представляющих интересы фермеров, органов местной власти, банков, женских организаций и т.д.

Рекордный рост экономики и банковской прибыли

Данная новость, несомненно, положительная, однако должна рассматриваться в контексте. В частности, следует учитывать, что второй квартал 2021 года был первым с конца 2019 года кварталом, когда были практически полностью сняты ограничения на экономическую деятельность. Кроме того, ему предшествовал первый квартал с очень жестким локдауном, сдерживавшим частное потребление. Еще одним фактором, повлиявшим на рост макроэкономических данных именно во втором квартале, стали изменения в налогообложении автомобилей, подстегнувшие их закупку.

Второй квартал оказался рекордным не только для экономики страны, но и для банков, продемонстрировавших исключительную прибыльность и возобновившим выплату дивидендов акционерам. Четыре крупнейших израильских банка ("Апоалим", "Леуми", "Мизрахи", "Дисконт") сообщили о квартальной прибыли в 4,9 миллиарда шекелей, что в 3,6 раз больше, чем во втором квартале прошлого года. А прибыль за все полугодие составила пости 9 миллиардов шекелей.

Одной из причин такого результата во втором квартале 2021 года для банков стало стремительное восстановление экономики страны. Опасения массовых банкротств, вынудившие банки делать отчисления на случай крупных убытков, не оправдались, и эти отчисления перешли в графу прибыли. Еще одной составляющей успеха стал бум на рынке недвижимости, приведший к взлету спроса на ипотеку. Ипотечные портфели четырех банков в совокупности увеличились на 6,4% за квартал. Параллельно на 10% увеличились портфели банковских кредитов строительным компаниям.