Авиакомпания Lot продлевает отмену полетов в Израиль

Польская бюджетная авиакомпания Lot продлевает отмену авиасообщения с Израилем до 25 августа.

Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".

При этом полеты в Израиль пока не осуществляют также и крупные авиакомпании.

В общей сложности рейсы в Израиль отменили такие авиакомпании как Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), American Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия).