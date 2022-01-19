Спецкомиссия минздрава рекомендовала добавить в "корзину лекарств" 128 препаратов и технологий

В среду, 19 января, специальная комиссия по расширению "корзины лекарств-2022" завершила работу и передала свои рекомендации министру здравоохранения Ницану Горовицу.

17 членов комиссии с октября 2021 года обсуждали, какие препараты будут в текущем году представлены пациентам со скидкой. Они рассмотрели 650 лекарств и 65 технологий, из которых рекомендовали внести в корзину - 128.

В этом году впервые в комиссию был включен психиатр, так как рассматривался вопрос предоставления скидок на получение помощи психолога и психиатра. Соответствующая рекомендация была также передана главе минздрава.

В 2022 году стоимость комиссии лекарств увеличилась на 550 миллионов шекелей.