Что может делать правительство, чтобы не допустить скачка инфляции. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Как и ожидали аналитики, Израиль завершил 2022 год с инфляцией на уровне 5,3% и ожиданием дополнительного роста цен в первые месяцы 2023 года, несмотря на обещания нового правительства начать борьбу с ростом цен и дороговизной жизни.

До последнего времени можно было утверждать, что в плане инфляции и борьбы с ней Израиль следует тем же курсом, что и другие развитые экономики, с поправкой на более низкую точку старта и на меньшую зависимость от энергоносителей. Однако в последние месяцы ситуация в мире начала меняться. В США с июля темпы инфляции начали снижаться, и в декабре впервые за 14 месяцев было зафиксировано снижение индекса цен, а итоговая инфляция составила 6,45%. В Европейском союзе, пострадавшем от энергетического кризиса гораздо сильнее, также инфляция уже снижается три месяца подряд и к концу 2022 года опустилась до 9,2%.

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При этом общим для основных торговых партнеров Израиля является снижение инфляции в секторе товаров, при сохранении высокого уровня роста цен в секторе услуг. Глобальные рынки постепенно приходят в равновесие. Разрушенные пандемией глобальные цепочки восстанавливаются или вместо них уже выстраиваются новые. Цены на морские грузоперевозки резко снизились, постепенно преодолевается дефицит чипов, возобновилось пассажирское и грузовое авиасообщение. И даже экономический шок из-за нападения России на Украину и последовавших за этим санкций и контрсанкций уже начал проходить. Все это привело к увеличению предложения товаров и, соответственно, к снижению цен на них. Однако рост цен на товары запустил процесс роста цен на услуги, основной составляющей стоимости которых являются зарплаты. И пока на рынке труда спрос превышает предложение, подавить эту инфляцию затруднительно. Именно в этом направлении действуют центральные банки, повышая стоимость кредитования, чтобы охладить экономику и взять инфляцию под контроль, и будучи готовыми заплатить за это определенным ростом безработицы и периодом рецессии в экономике.

Теперь вернемся в Израиль. Если правительство хочет, чтобы Израиль продолжил идти тем же путем, то перед ним стоят две основные задачи – позаботиться, чтобы снижение глобальных цен на импортируемые товары дошло до прилавков и конечных потребителей, не застряв на импортерах, а также не допустить резкого скачка зарплат, который может запустить инфляционную спираль.

Первая из этих задач исключительно нетривиальна и требует продуманных законодательных шагов, которые позволят изменить ситуацию на рынке, контролируемом ограниченным количеством местных игроков. Необходимы облегчение регуляции и меры по привлечению международных корпораций, способных импортировать свою продукцию напрямую, без посредников. С другой стороны, необходимы жесткие антимонопольные меры и поддержка малых и средних игроков. Причем речь идет не только о рынке продуктов питания и товаров массового потребления, но и, например, об автомобильном рынке, о рынке электротоваров и т.д. Здесь стоит отметить, что последние два правительства проводили подготовительную работу, и часть мер прописана в коалиционных соглашениях нового правительства, и вопрос в первую очередь – в его способности противостоять лоббистам местных монополистов.

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Вторая задача на данный момент сводится к противостоянию министра финансов Бецалеля Смотрича с председателем всеобщей федерации профсоюзов Арноном Бар-Давидом и с лидерами других профсоюзов. Задачей Смотрича будет смещение большей части требуемого повышения зарплат в рамках коллективных трудовых соглашений на последующие годы.

Кроме того, очень желательно не возвращаться к государственному субсидированию товаров массового потребления и сырьевых ресурсов, в первую очередь – топлива, электричества и воды. Появление вероятности такого развития событий вызвало острую негативную реакцию у израильских экономистов как либерального, так и социального мировоззрения, особенно среди старшего поколения, которое хорошо помнит политику государственных субсидий и галопирующей инфляции первой половины 80-х годов.

Именно в свете этих опасений основную реакцию Банка Израиля на шаги, представленные премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Бецалелем Смотричем в качестве "экстренной программы по борьбе с инфляцией", можно перевести на обычный язык так: "Могло быть хуже, но желательно и эти шаги ограничить по времени". Из реальных шагов программа включала в себя возобновление частичного отказа от акциза на бензин, продление частичного отказа от акциза на уголь, и обещание за счет дополнительных источников, таких как приватизации электростанции "Эшколь" и средства из фонда выплаты компенсаций военного ущерба просубсидировать еще часть роста цен на электричество. Обещанное смягчение повышения цен на воду является производным от снижения роста цен на электричество. Обещанная отмена повышения муниципального налога пока что остается на бумаге, поскольку требует согласования с муниципалитетами. Собственно, на бумаге пока остается и обещание дополнительного смягчения роста цен на электричество, ведь их определяет не минфин, не министерство энергетики, не премьер-министр и не правительство в целом, а управление электроэнергии, являющееся самостоятельной статуторной единицей. Оно может проявлять определенную гибкость – так, летом прошлого года цена на электричество выросла приблизительно на 9% вместо 15%, тогда как остаток повышения был расписан на три последующих года. Однако просто решить снизить цены на электричество потому, что так хочет правительство, управление не может – оно обязано обеспечивать экономическую стабильность рынка электроэнергии.

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Что касается опасений по поводу негативного влияния судебной реформы на экономику Израиля, о котором говорят ее противники, нельзя сказать, что эти опасения совсем беспочвенны, однако на данном этапе говорить о реальной угрозе экономике явно преждевременно.

Разумеется, иностранные экономисты и аналитики, занимающиеся израильским рынком, не оставили политические баталии без внимания, но пока гораздо больше их заинтересовало обсуждение возможности использования Фонда национального благосостояния напрямую в качестве дополнительного источника средств для правительства. Напомню, что вся суть фонда состоит в аккумуляции части налоговых поступлений от добычи полезных ископаемых, чтобы избежать негативного влияния разработки газовых месторождений на экономику. Эти средства должны инвестироваться за пределами Израиля с тем, чтобы правительство могло пользоваться только накопившимися процентами от инвестиций.