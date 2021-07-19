Ben & Jerry's прекращает продавать свое мороженое в израильских поселениях

В понедельник, 19 июля, американская компания Ben & Jerry's, выпускающая мороженое, замороженные йогурты, шербеты и другие товары на основе мороженого, объявила, что прекращает продавать свою продукцию на "оккупированных палестинских территориях.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте компании, говорится, что продажа мороженого на "оккупированных территориях" не соответствует ценностям компании.

Компания также объявила, что предупреждала своего "израильского лицензиата"", производящего мороженое под маркой Ben & Jerry's в Израиле и торгующего им в регионе, о своей позиции, а также о том, что лицензионное соглашение после его истечения в конце следующего года не будет продлено.

При этом в сообщении компании отмечается, что, хотя продукция Ben & Jerry's не будет продаваться на оккупированных территориях, компания останется в Израиле в рамках другого соглашения.

Израильская компания, производящая продукцию под маркой Ben & Jerry's, назвала решение руководства холдинга неприемлемым. Заявив, что "нельзя политизировать мороженое".