Иерусалим:
25 - 33°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
31 - 42°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика19 июля 2021 г., 18:05

Ben & Jerry's прекращает продавать свое мороженое в израильских поселениях

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ben & Jerry's прекращает продавать свое мороженое в израильских поселениях

В понедельник, 19 июля, американская компания Ben & Jerry's, выпускающая мороженое, замороженные йогурты, шербеты и другие товары на основе мороженого, объявила, что прекращает продавать свою продукцию на "оккупированных палестинских территориях.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте компании, говорится, что продажа мороженого на "оккупированных территориях" не соответствует ценностям компании.

Компания также объявила, что предупреждала своего "израильского лицензиата"", производящего мороженое под маркой Ben & Jerry's в Израиле и торгующего им в регионе, о своей позиции, а также о том, что лицензионное соглашение после его истечения в конце следующего года не будет продлено.


При этом в сообщении компании отмечается, что, хотя продукция Ben & Jerry's не будет продаваться на оккупированных территориях, компания останется в Израиле в рамках другого соглашения.

Израильская компания, производящая продукцию под маркой Ben & Jerry's, назвала решение руководства холдинга неприемлемым. Заявив, что "нельзя политизировать мороженое".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:05 Ben & Jerry's прекращает продавать свое мороженое в израильских поселениях
15:27 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
15:16 Минфин намерен ввести налог на одноразовую посуду, ее цена удвоится
13:57 Федеральный уголовный суд Швейцарии рассматривает дело "Трансмашхолдинга" о мошенничестве на 100 млн евро
11:03 Министр энергетики: конкуренцию "Хеврат хашмаль" составят 18 компаний
09:22 Задержаны подозреваемые в незаконном получении у "Битуах Леуми" десятков миллионов шекелей
18:13 Достигнуто соглашение о повышении зарплаты работников муниципальных компаний
20:34 В октябре в Тель-Авиве стартует проект по транспортировке грузов с помощью мультикоптеров
12:21 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
17:22 Представлен план по открытию рынка и снижению стоимости жизни по "швейцарской модели"
Загрузка...