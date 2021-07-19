Задержаны подозреваемые в незаконном получении у "Битуах Леуми" десятков миллионов шекелей

Как сообщает пресс-служба полиции, утром 19 июля следователи отдела по борьбе с экономической преступностью подразделения ЛАХАВ-433 совместно со следователями Института национального страхования провели обыски в домах девяти подозреваемых в получении мошенническим путем 60 миллионов шекелей у "Битуах Леуми".

Согласно материалам дела, задержанные, сотрудники компании "Тринити", обращались в крупные компании и учреждения, в том числе государственные, с предложением добиться для их сотрудников возврата денег от Института национального страхования. При этом в подаваемых "Битуах Леуми" документах содержалась ложная информация.

Пресс-служба полиции отмечает, что это позволило компаниям в течение нескольких лет получить десятки миллионов шекелей. Несколько миллионов из этих средств осели в карманах задержанных 19 июля подозреваемых.

Задержанные подозреваются в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, фальсификации корпоративной документации и преступлениях против Института национального страхования.

Следствие по данному делу ведется отделом полиции по борьбе с экономическими преступлениями и следователями "Битуах Леуми" при участии сотрудников налогового и экономического отдела прокуратуры.