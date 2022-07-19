Министр финансов обсудит с гендиректорами банков проблемы перевода российских пенсий

Министр финансов Авигдор Либерман назначил на вторник, 19 июля, встречу с генеральными директорами израильских банков и с руководством Банка Израиля, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются пенсионеры-репатрианты, при попытке получения российских пенсий, сообщает "Калькалист".

По данным министерства финансов, около 57 тысяч репатриантов получают из России в среднем 300 шекелей в месяц, однако из-за международных санкций в последние месяцы они сталкиваются с проблемами в их получении. Кроме того, есть неустановленное количество пенсионеров, которые получают пенсию в российских банках и не могут перевести ее в Израиль.

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Хотя Израиль официально не присоединился к международным санкциям против России, израильские банки действуют с учетом этих санкций, опасаясь, что, в противном случае пострадает их деятельность в США и в Европе (так называемые вторичные санкции).

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В июне Банк Израиля опубликовал невнятный документ, в котором, с одной стороны, дал понять, что израильские банки могут работать с Россией, а с другой – что ответственность за работу с российскими банками будет лежать на них.