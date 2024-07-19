МВД рассмотрит слияние некоторых муниципалитетов
Министерство внутренних дел объявило о намерении изучить вопрос о слиянии некоторых органов местной власти с целью их укрупнения.
На повестке дня находятся следующие шаги:
- Слияние местного совета Маале-Эфраим с региональным советом Аравот а-Ярден
- Слияние региональных советов Мегилот Ям а-Мелах и Аравот а-Ярден
- Слияние местного совета Мигдаль с региональным советом Эмек а-Ярден или с муниципалитетом Тверии или с региональным советом а-Галиль а-Тахтон
- Слияние региональных советов Алона и Менаше
- Слияние местного совета Элихин с региональным советом Эмек Хефер или с муниципалитетом Хадеры
- Слияние местных советов Шаар-Шомрон, Оранит и Элькана
- Слияние местного совета Каукаб Абу аль-Хиджа с региональным советом Мисгав или с местным советом Кафр-Манда
- Слияние местного совета Кафр-Бара с региональным советом Дром а-Шарон или с муниципалитетом Кафр-Касема
- Слияние муниципалитетов Гиват-Шмуэля, Кирьят-Оно и Ганей-Тиквы
В МВД утверждают, что цель слияний – экономия средств и улучшение качества предоставляемых жителям услуг, однако в центре региональных советов и в центре местной власти выступают категорически против этих шагов.