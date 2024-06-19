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100 израильтян лишились работы из-за ChatGPT: Chegg закрывает свое представительство в Израиле

время публикации: 19 июня 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 07:01
100 израильтян лишились работы из-за ChatGPT: Chegg закрывает свое представительство в Израиле
AP Photo/Michael Dwyer

Американский разработчик обучающих платформ для студентов Chegg объявил о сокращении 23% штата в связи с сокращением спроса на его услуги из-за появления технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

В частности, компания закрывает свой центр в Израиле. В центре, располагавшемся в Реховоте, работали около 100 человек.

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