Утвержден проект "Расселение-Застройка" на 2400 квартир в Хайфе

Хайфская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила к подаче протестов проект по сносу 19 четырехэтажных зданий на 557 квартир и строительстве на их месте 20 зданий высотой 9-35 этажей на 2400 квартир.

500 новых квартир будут выделены под малогабаритное жилье. Кроме того, в комплексе будет построена начальная школа, а на наземных этажах домов будут 2400 кв.м. коммерческих площадей.

Проект расположен в квартале Струма к северу от проспекта Царфат и к югу от улицы Жорес. Расположенный в центре проекта парк с большим количеством деревьев будет сохранен.