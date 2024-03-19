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Экономика

Утвержден проект "Расселение-Застройка" на 2400 квартир в Хайфе

время публикации: 19 марта 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 19 марта 2024 г., 22:19
Утвержден проект "Расселение-Застройка" на 2400 квартир в Хайфе
NEWSru.co.il. Фото: Д.Шалин

Хайфская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила к подаче протестов проект по сносу 19 четырехэтажных зданий на 557 квартир и строительстве на их месте 20 зданий высотой 9-35 этажей на 2400 квартир.

500 новых квартир будут выделены под малогабаритное жилье. Кроме того, в комплексе будет построена начальная школа, а на наземных этажах домов будут 2400 кв.м. коммерческих площадей.

Проект расположен в квартале Струма к северу от проспекта Царфат и к югу от улицы Жорес. Расположенный в центре проекта парк с большим количеством деревьев будет сохранен.

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