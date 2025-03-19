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Экономика

Fed оставил учетную ставку в США без изменений

США
Экономические прогнозы
время публикации: 19 марта 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 23:01
Fed оставил учетную ставку в США без изменений
AP Photo/Jose Luis Magana

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5% второй раз подряд.

ФРС по прежнему прогнозирует два снижения учетной ставки в 2025 году, однако заявила о намерении замедлить сокращение активов на своем балансе с 25 миллиардов долларов в месяц до 5 миллиардов долларов в месяц.

По оценке Пауэлла, новая торговая политика администрации президента США может привести к замедлению достижения целевого уровня инфляции.

Экономика
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