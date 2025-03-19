Fed оставил учетную ставку в США без изменений

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5% второй раз подряд.

ФРС по прежнему прогнозирует два снижения учетной ставки в 2025 году, однако заявила о намерении замедлить сокращение активов на своем балансе с 25 миллиардов долларов в месяц до 5 миллиардов долларов в месяц.

По оценке Пауэлла, новая торговая политика администрации президента США может привести к замедлению достижения целевого уровня инфляции.