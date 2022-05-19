adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
Экономика

Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 19 мая, валютные торги завершились резким повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара повысился на 1,103% и составил 3,391 шекеля за $1. Курс евро повысился на 1,203% и составил 3,567 шекеля за €1.

Отметим, что в течение прошлой и этой недели курсы доллара и евро сильно колеблются по отношению к шекелю, то резко возрастая, то падая.

adv_10 m_ar_1

adv_11 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_12 ar_middle_wwh
adv_13 ar_middle_yandex
adv_14 ar_middle_mobile_yandex
adv_15 ar_right_wwh
adv_16 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

15:52 ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых
15:37 "Белавиа" возобновляет полеты в Тель-Авив – девять часов с посадкой в Баку
15:20 Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек
15:19 Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли
14:18 ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат
13:26 Депутат Риануи Зуаби от партии МЕРЕЦ объявила о выходе из состава коалиции
13:14 Король Абдалла подтвердил: российские военнослужащие перебрасываются из Сирии в Украину
12:49 Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний
adv_17 ar_right_2
adv_18 ar_right_3
adv_19 ar_right_4
adv_20 ar_right_5