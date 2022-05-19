Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 19 мая, валютные торги завершились резким повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара повысился на 1,103% и составил 3,391 шекеля за $1. Курс евро повысился на 1,203% и составил 3,567 шекеля за €1.

Отметим, что в течение прошлой и этой недели курсы доллара и евро сильно колеблются по отношению к шекелю, то резко возрастая, то падая.