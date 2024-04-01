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Экономика

Минимальная зарплата в Израиле повышена на 5,5%

время публикации: 01 апреля 2024 г., 08:05 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 08:13
Минимальная зарплата в Израиле повышена на 5,5%
Flash90/Abed Rahim Khatib

1 апреля вступил в силу указ министра труда Йоава Бен-Цура о повышении минимальной заработной платы, осуществляемом в соответствии с законом, закрепляющим ее на уровне 47,5% от средней заработной платы по стране.

Минимальная оплата труда для работников на месячном окладе выросла на 308 шекелей и 25 агорот до 5880 шекелей в месяц (брутто). Минимальная почасовая ставка для совершеннолетних работников выросла на 1,69 шекеля до 32,3 шекелей в час.

Для подростков младше 16 лет новый минимальный месячный оклад составляет 4116 шекелей, почасовой – 23,79 шекеля.

Для подростков в возрасте от 16 до 17 лет новый минимальный месячный оклад составляет 4410 шекелей, почасовой – 25,49 шекелей.

Для подростков в возрасте от 17 до 18 шекелей новый минимальный месячный оклад составляет 4880,4 шекелей, почасовой – 28,21 шекелей.

Следует отметить, что в некоторых отраслях, таких как охрана, минимальная заработная плата установлена отраслевым коллективным трудовым соглашением на уровне, более высоком, чем минимальная заработная плата по стране.

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