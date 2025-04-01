Forbes назвал самым богатым израильтянином Вячеслава (Моше) Кантора

Журнал Forbes обновил список самых богатых людей мира.

Среди израильтян самым богатым Forbes назвал Вячеслава (Моше) Кантора – $9,5 млрд. В общемировом рейтинге он на 293-м месте.

Далее следуют: Франк Лови ($7,9 млрд), Стеф Вертхаймер и семья ($7,6 млрд – он умер 25 марта, но в рейтинг попал), Тэди Саги ($7,1 млрд), Гиль Швед ($6,4 млрд), Арнон Мильчен ($6,3 млрд), Шари Арисон ($6 млрд), Михаэль Федерман ($6 млрд), Ицхак Тшува ($4,9 млрд), Сильван Адамс ($2,8 млрд).

Всего в Израиле насчитали 36 долларовых миллиардеров.

На 35-й строчке израильского рейтинга сооснователь российской компании "Яндекс" Аркадий Волож ($1,2 млрд).

Отметим, что многие "израильтяне" в этом списке в настоящее время в Израиле не живут.