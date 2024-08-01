По указанию Управления тылом закрылся завод по производству мороженого в Акко

По указанию Управления тыла в Акко приостановлена работа завода компании "Штраус" по производству мороженого. По информации сайта Ynet, причиной закрытия стало то, что у завода имеется большой запас аммиака, используемого в холодильных установках.

Руководство предприятия заверило израильтян, что дефицита мороженого не будет, если в течение нескольких дней опасность минует и завод возобновит работу.

Радиостанция "Кан Бет", указание опустошить резервуары с взрывоопасными веществами получили и другие предприятия на севере.