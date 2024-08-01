По указанию Управления тылом закрылся завод по производству мороженого в Акко
время публикации: 01 августа 2024 г., 01:04 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 01:11
По указанию Управления тыла в Акко приостановлена работа завода компании "Штраус" по производству мороженого. По информации сайта Ynet, причиной закрытия стало то, что у завода имеется большой запас аммиака, используемого в холодильных установках.
Руководство предприятия заверило израильтян, что дефицита мороженого не будет, если в течение нескольких дней опасность минует и завод возобновит работу.
Радиостанция "Кан Бет", указание опустошить резервуары с взрывоопасными веществами получили и другие предприятия на севере.
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