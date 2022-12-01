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    Экономика

    Тель-Авив без трамвая, победители без коалиции, Гафни против Ярона. Экономический обзор за неделю

    время публикации: | последнее обновление:
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    Тель-Авив без трамвая, победители без коалиции, Гафни против Ярона. Экономический обзор за неделю
    Yonatan Sindel/Flash90

    Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

    Хотя ноябрь уже закончился, пуск тель-авивского скоростного трамвая так и не состоялся, а победившие на выборах партии до сих пор не создали правительства. На пути к коалиционному соглашению они дробят и ротируют министерства, попутно перетасовывая их департаменты.

    Однако основное внимание экономических СМИ на этой неделе было приковано к публичному конфликту между председателем временной финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни и председателем Банка Израиля профессором Амиром Яроном.

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    Моше Гафни, на прошлой неделе обещавший "обсудить вопрос повышения учетной ставки", на этой неделе сдержал свое обещание, посвятив данному вопросу первое заседание комиссии, на которое был приглашен и глава центробанка.

    Если в начале заседания новый-старый глава финкомиссии звучал примирительно, отметив свой вклад в укрепление независимости Банка Израиля и возложив всю вину за дороговизну жизни на уходящего министра финансов Авигдора Либермана, то в конце совещания его тон изменился. Он выразил "серьезную обеспокоенность тем, что борьба с дороговизной жизни не входит в приоритеты экономического советника правительства, которым является председатель Банка Израиля".

    При этом Гафни проигнорировал объяснения Ярона по поводу повышения учетной ставки и последствий закрепления инфляции на уровне 5% в первую очередь для слабых слоев населения. Закрывая заседание комиссии, он потребовал от юрсоветника комиссии подготовить юридическую базу для законопроекта, который запретит банкам повышать ставку по ипотеке в случае повышения учетной ставки, "хотя бы для среднего класса и слабых слоев населения, покупающих первую квартиру".

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    Уже в тот же день представители коммерческих банков заявили, что данное решение приведет к прекращению выдачи ипотечных ссуд под переменный процент.

    На следующий день Ярон с трибуны профессионального форума прокомментировал инициативу Гафни словами: "Кто ищет волшебные решения, навредит в первую очередь именно слабым слоям населения". И добавил, что заодно будет поставлено под вопрос доверие международных структур к экономике страны, зарабатывавшееся последние два десятилетия.

    Однако Гафни вежливой отповедью Ярона не впечатлился, заявив, что не намерен отступать от своей инициативы. "Нельзя наблюдать со стороны и давать ученые объяснения, почему нельзя вмешиваться. Нужно что-то предпринимать", – полагает он.

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    Пока законопроект, который должен запретить банкам повышать ставки по ипотеке, – дело будущего, и я не уверен, что до этого дойдет. Гафни, парламентарию с огромным опытом, скорее надо обозначить намерения для будущего торга за льготы для покупателей первой квартиры (это сейчас самая насущная проблема ультраортодоксального сектора), и заявить требование, которое потом можно будет безболезненно уступить. Однако это не означает, что профессору Ярону не стоит беспокоиться. Уже лег на стол Кнессета законопроект о регуляции ставок банков по вкладам. Если Банк Израиля пытается добиться повышения ставок по вкладам путем поощрения конкуренции, то в партии ШАС (глава которой, судя по всему, будет два года возглавлять министерство финансов) предлагают пойти путем государственного контроля. И почему-то мне кажется, что это только начало.

    Но вернусь к выступлению профессора Ярона в Кнессете. СМИ сосредоточили внимание, в первую очередь, на его противостоянии с Гафни по поводу подорожания ипотеки, однако он сделал там еще одно очень важное заявление, призвав будущее правительство быть очень осторожным с новыми коллективными трудовыми соглашениями. По словам Ярона, попытка скомпенсировать весь рост инфляции в ближайшем году до того, как инфляция будет обуздана и возвращена в целевой коридор, может со значительной степенью вероятности привести к сваливанию в инфляционную спираль, где повышение зарплат провоцирует повышение цен, за которым следует очередное повышение зарплат.

    Это предупреждение прозвучало на фоне угрозы председателя Всеобщей федерации профсоюзов Арнона Бар-Давида, заявившего, что он готов воевать с новым правительством за компенсирование инфляции. Более того, по его словам, он будет требовать немедленной процентной прибавки к зарплатам, "без сложных современных договоров".

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    Практически одновременно председатель профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез разослал членам профсоюза послание, в котором заявил, что намерен потребовать в рамках нового коллективного трудового соглашения 30% прибавки к зарплате всех учителей и дополнительную зарплату для директоров школ. Цифра 30% взята не с потолка – такой же прибавки добился профсоюз учителей, но только для начинающих учителей, тогда как Эрез намерен требовать ее для всех.

    И это еще до возобновления борьбы за немедленное повышение минимальной зарплаты на 30% – до 40 шекелей в час.

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