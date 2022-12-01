Тель-Авив без трамвая, победители без коалиции, Гафни против Ярона. Экономический обзор за неделю
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
Хотя ноябрь уже закончился, пуск тель-авивского скоростного трамвая так и не состоялся, а победившие на выборах партии до сих пор не создали правительства. На пути к коалиционному соглашению они дробят и ротируют министерства, попутно перетасовывая их департаменты.
Однако основное внимание экономических СМИ на этой неделе было приковано к публичному конфликту между председателем временной финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни и председателем Банка Израиля профессором Амиром Яроном.
Моше Гафни, на прошлой неделе обещавший "обсудить вопрос повышения учетной ставки", на этой неделе сдержал свое обещание, посвятив данному вопросу первое заседание комиссии, на которое был приглашен и глава центробанка.
Если в начале заседания новый-старый глава финкомиссии звучал примирительно, отметив свой вклад в укрепление независимости Банка Израиля и возложив всю вину за дороговизну жизни на уходящего министра финансов Авигдора Либермана, то в конце совещания его тон изменился. Он выразил "серьезную обеспокоенность тем, что борьба с дороговизной жизни не входит в приоритеты экономического советника правительства, которым является председатель Банка Израиля".
При этом Гафни проигнорировал объяснения Ярона по поводу повышения учетной ставки и последствий закрепления инфляции на уровне 5% в первую очередь для слабых слоев населения. Закрывая заседание комиссии, он потребовал от юрсоветника комиссии подготовить юридическую базу для законопроекта, который запретит банкам повышать ставку по ипотеке в случае повышения учетной ставки, "хотя бы для среднего класса и слабых слоев населения, покупающих первую квартиру".
Уже в тот же день представители коммерческих банков заявили, что данное решение приведет к прекращению выдачи ипотечных ссуд под переменный процент.
На следующий день Ярон с трибуны профессионального форума прокомментировал инициативу Гафни словами: "Кто ищет волшебные решения, навредит в первую очередь именно слабым слоям населения". И добавил, что заодно будет поставлено под вопрос доверие международных структур к экономике страны, зарабатывавшееся последние два десятилетия.
Однако Гафни вежливой отповедью Ярона не впечатлился, заявив, что не намерен отступать от своей инициативы. "Нельзя наблюдать со стороны и давать ученые объяснения, почему нельзя вмешиваться. Нужно что-то предпринимать", – полагает он.
Пока законопроект, который должен запретить банкам повышать ставки по ипотеке, – дело будущего, и я не уверен, что до этого дойдет. Гафни, парламентарию с огромным опытом, скорее надо обозначить намерения для будущего торга за льготы для покупателей первой квартиры (это сейчас самая насущная проблема ультраортодоксального сектора), и заявить требование, которое потом можно будет безболезненно уступить. Однако это не означает, что профессору Ярону не стоит беспокоиться. Уже лег на стол Кнессета законопроект о регуляции ставок банков по вкладам. Если Банк Израиля пытается добиться повышения ставок по вкладам путем поощрения конкуренции, то в партии ШАС (глава которой, судя по всему, будет два года возглавлять министерство финансов) предлагают пойти путем государственного контроля. И почему-то мне кажется, что это только начало.
Но вернусь к выступлению профессора Ярона в Кнессете. СМИ сосредоточили внимание, в первую очередь, на его противостоянии с Гафни по поводу подорожания ипотеки, однако он сделал там еще одно очень важное заявление, призвав будущее правительство быть очень осторожным с новыми коллективными трудовыми соглашениями. По словам Ярона, попытка скомпенсировать весь рост инфляции в ближайшем году до того, как инфляция будет обуздана и возвращена в целевой коридор, может со значительной степенью вероятности привести к сваливанию в инфляционную спираль, где повышение зарплат провоцирует повышение цен, за которым следует очередное повышение зарплат.
Это предупреждение прозвучало на фоне угрозы председателя Всеобщей федерации профсоюзов Арнона Бар-Давида, заявившего, что он готов воевать с новым правительством за компенсирование инфляции. Более того, по его словам, он будет требовать немедленной процентной прибавки к зарплатам, "без сложных современных договоров".
Практически одновременно председатель профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез разослал членам профсоюза послание, в котором заявил, что намерен потребовать в рамках нового коллективного трудового соглашения 30% прибавки к зарплате всех учителей и дополнительную зарплату для директоров школ. Цифра 30% взята не с потолка – такой же прибавки добился профсоюз учителей, но только для начинающих учителей, тогда как Эрез намерен требовать ее для всех.
И это еще до возобновления борьбы за немедленное повышение минимальной зарплаты на 30% – до 40 шекелей в час.