Депутат Пиндрус: "Всем известно, что крупные инвесторы ищут консервативные страны без демократии". Комментарий

Депутат Кнессета от партии "Яадут а-Тора" Ицхак Пиндрус, принимавший участие в конференции ультраортодоксального отдела палаты аудиторов в Эйлате, выступил в защиту продвигаемой правящей коалицией судебной реформы.

"Вся эта история о связи между судебной реформой и экономикой – сплошной блеф. Смешение этих двух тем основано на лжи. Тот, кто разбирается в бизнесе, знает, что крупные инвесторы ищут для своих инвестиций страны, где как можно меньше демократии и как можно больше консерватизма. Им не подходят жесткие судебные системы", – заявил депутат в интервью журналисту Рафи Перельштейну.

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Это заявление Пиндруса широкое цитируется СМИ и обсуждается в социальных сетях.

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Комментарий экономического обозревателя NEWSru.co.il Михаила Шафранова

Следует отметить, что заявление депутата Пиндруса полностью противоречит реальности. Как правило инвесторы предпочитают вкладывать основные средства в страны с развитой экономикой и сильными демократическими традициями, в первую очередь – из-за гарантий защиты инвестиций и предсказуемости. Едва ли не единственными исключениями из этого правила являются Сингапур и Южная Корея.

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Инвестиции в развивающиеся страны делаются с целью получения дополнительных прибылей сверх того, что можно с меньшим риском получить в развитых странах, однако чаще это инвестиции, которые можно быстро вывести из такой страны в случае кризиса. Если взять в качестве примера Россию, страну со слабой демократией и высоким уровнем консерватизма, то 30 лет присутствия не помешали западным инвесторам в короткие сроки вывести из нее средства.