Законы и указы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2023 года

Редакция NEWSru.co.il публикует обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов.

Индексация пособий Ведомства национального страхования

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1 января 2023 года возобновится индексация пособий Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), замороженная в 2021 году. При этом индексация пособий по инвалидности будет отличаться от индексации всех других пособий.

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Поскольку организации инвалидов добились привязки пособий по инвалидности к минимальной зарплате, все пособия по инвалидности вырастут на 9,55%. Индексация должна была составить 12%, однако одноразово организации согласились сократить ее на 2,45%.

Таким образом, пособие для имеющих 100% инвалидности вырастет с 3700 шекелей в месяц до 4070 шекелей в месяц. Пособие на ребенка со 100% инвалидности вырастет с 3000 до 3300 шекелей в месяц. Остальные пособия по инвалидности будут индексированы пропорционально.

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Все остальные пособия Ведомства национального страхования, не связанные с пособием по инвалидности, вырастут на 5% в соответствии с ростом инфляции.

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Реформа продуктов питания

Основной реформой, которая вступит в силу с 1 января, является реформа на рынке продуктов питания, существенно облегчающая процессы импорта, что позволяет импортерам сократить расходы и расширить ассортимент.

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В частности, реформа отменяет или делает необязательными большую часть особых израильских стандартов, обеспечивая признание стандартов Европейского союза. Исключение составят мясные продукты, медицинское питание и детское питание.

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Импортеры, прошедшие аттестацию и получившие статус "надлежащего импортера", смогут ввозить продукцию на основании декларации, без необходимой предварительной проверки в порту перед растаможиванием. Товары, произведенные или продающиеся в Европейском союзе, будут растаможиваться автоматически.

Надзор за качеством продукции будет осуществляться на рынках, прилавках и складах. Компании, пойманные на нарушениях, будут лишаться статуса "надлежащего импортера", и их продукция будет проходить проверку в порту, как и до реформы. На текущий момент 97 импортеров уже прошли аттестацию, и еще 27 находятся в процессе аттестации.

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Сокращение льгот на покупку электромобилей

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По состоянию на данный момент, с 1 января 2023 года налог на покупку электромобиля вырастет с 10% до 20%, а максимальный размер налоговой льготы снизится с 75000 шекелей до 60000 шекелей. Налог на покупку автомобилей с подключаемым гибридным двигателем (плагин-гибрид) вырастет с 40% до 55%, а максимальный размер льготы снизится с 40000 до 30000.

Здесь следует подчеркнуть, что 2 января состоится заседание финансовой комиссии Кнессета, на котором будет рассматриваться возможность продления действия налоговых ставок 2022 года.

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Трудоустройство нелегалов

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С 1 января 2023 года для лиц, находящихся в Израиле нелегально или подавших прошение на получение статуса беженца, вступят в силу новые правила трудоустройства. В Тель-Авивском округе, а также в Рамат а-Шароне, Кфар-Шмариягу, Иерусалиме, Ашдоде, Нетании, Петах-Тикве и Эйлате работа будет разрешена только в сферах строительства, сельского хозяйства, в учреждениях по патронажному уходу, в отелях и на предприятиях общественного питания. Причем в общепите смогут продолжить работать только те, кто начал работать до июня 2022 года.

Ограничение не будет распространяться на несовершеннолетних, на родителей, чьи дети учатся в израильской системе образования, а также на нелегалов и просителей убежища в возрасте старше 60 лет.

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Студенты на государственной службе

Студенты, работающие на студенческих ставках в государственных организациях, с 1 января получат возможность более гибкого графика. Если в одном месяце студент отработал меньше часов, чем предусматривает ставка, он сможет доработать эти часы в следующих месяцах, при условии, что он работает не более 150 часов в месяц.

Снижение цен на лекарства

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С 1 января максимальная стоимость приблизительно 1500 патентованных рецептурных лекарств, цены которых контролируются государством, снизится в среднем на 7,47%.

523 препарата стоимостью до 100 шекелей подешевеют на 4,61%, 505 препаратов стоимостью до 1000 шекелей подешевеют на 7,98%, 328 препаратов стоимостью до 5000 шекелей подешевеют на 9,58%, 114 препаратов стоимостью до 10000 шекелей подешевеют на 9,97%, 143 препарата стоимостью более 10000 тысяч шекелей подешевеют на 9,24%.

Отмена возможности получения поблажек в строительных проектах после подачи на рассмотрение

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С 1 января 2023 года органы проектирования не смогут утверждать поблажки в площади застройки и в количестве единиц жилья для проектов, поданных после 1 января 2023 года. Предоставление поблажек будет возможно только с личного разрешения министра внутренних дел. Институт поблажек был призван позволить вносить точечные изменения в проект вместо повторного рассмотрения всего проекта, однако в итоге превратился в лазейку, через которую строительные подрядчики увеличивали доходность уже утвержденных проектов. Помимо всего прочего, данный шаг превратился в основную нагрузку на муниципальные комиссии по проектированию и строительству.

Индексация тарифов

С 1 января произойдут следующие изменения тарифов:

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Литр бензина с октановым числом 95 подорожает на 9 агорот и составит 6,94 шекеля при самообслуживании.

Электричество для домохозяйств подорожает на 8,2% до 53,1 квт/ч (без учета НДС).

Вода для домохозяйств подорожает на 3,5%. Первый тариф вырастет с 7 шекелей и 60,8 агорот за кубометр до 7 шекелей и 87,4 агорот за кубометр, а второй тариф – с 13 шекелей 58,2 агорот за кубометр до 14 шекелей и 5,7 агорот за кубометр.

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Муниципальный налог подорожает во всех населенных пунктах на 1,4%, однако некоторые населенные пункты получили разрешение на повышение в размере до 3%.

Сбор за лицензирование автомобилей подорожает на 4-37 шекелей в зависимости от года выпуска автомобиля и объема двигателя.