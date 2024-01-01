Законы и указы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2024 года

Редакция NEWSru.co.il публикует обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Индексация пособий

Пособие по общей инвалидности и пособие на ребенка с инвалидностью увеличатся в январе приблизительно на 5% (точные данные будут известны в первые дни января) в связи с ростом средней зарплаты.

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Пособие по трудовой инвалидности и все остальные пособия "Битуах Леуми" вырастут приблизительно на 3,3% (точные данные будут известны 15 января) в связи с привязкой к инфляции.

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Льготные налоговые единицы

С нового года льготную налоговую единицу для родителей детей в возрасте от 6 до 12 лет будут получать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет. То есть зарплата нетто родителя детей в возрасте 12-18 лет, доходы которого превышают порог налогообложения, увеличится. Стоимость налоговой единицы в 2023 году составляла 235 шекелей в месяц. Она будет проиндексирована в середине января 2024 года после публикации индекса потребительских цен за декабрь 2023 года.

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Реформы налоговой отчетности

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1 января предприятия будут обязаны заранее получать у налогового управления номер квитанции для сделок на сумму 25 тысяч шекелей и более. С 31 марта с квитанций, выписанных без предварительного получения номера, будет нельзя списать НДС.

Потолок доходов для малых бизнесов, дающих право на освобождение от отчетности по НДС (так называемый "Осек Патур") увеличится со 107,7 до 120 тысяч шекелей в год.

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Бизнес с оборотом до 120 тысяч шекелей с января 2024 года сможет получить в департаменте подоходного налога статус "Малый бизнес" ("Осек Заир"), который позволит списывать 30% дохода в качестве расходов без необходимости в предъявлении соответствующей документации.

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Важно – бизнес может иметь оба статуса вместе или один из них, даже если не имеет права на второй статус (например, представители свободных профессий, такие как адвокаты, не имеют права на статус "Осек Патур" и обязаны вести отчетность по НДС, но могут иметь статус "Малого бизнеса" в департаменте подоходного налога). Статус "Малый бизнес" может получить только самозанятый, то есть предприятие, нанимающее работника и платящее ему зарплату, не имеет право на такой статус. Также на статус не могут рассчитывать самозанятые, имеющие доходы от нескольких бизнесов.

Изменения в налогообложении автотранспорта

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С января 2024 года налоговая льгота на покупку автомобилей с плагин-гибридными двигателями прекращает действовать, и размер налога вырастет с 55% до 83%. Налоговая льгота на покупку автомобилей с электрическим двигателем снизится, и размер налога увеличится с 20% до 35%. Эти изменения должны были вступить в силу с 1 января, однако в последний момент, в связи с ситуацией в Красном море, вызвавшей задержку в доставке грузов, минфин отложил их вступление в силу до 31 января.

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Налог на покупку мотоциклов с объемом двигателя 251-450 кубических сантиметров вырастет с 40% до 50%. Также с января будут предоставляться льготы автомобилям, в которых установлена система мониторинга поведения водителя, сигнализирующая, что водитель отвлекся от происходящего на дороге, и система, предупреждающая об опасности при открытии двери после остановки автомобиля (чтобы в нее не врезался проезжающий автомобиль или мотоцикл).

Изменения в налогообложении недвижимости

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С января 2024 года налогообложение покупки квартиры от подрядчика без внутренних работ, будет приравнено к налогообложению покупки обычной квартиры от подрядчика. Речь идет о так называемых "Квартирах-оболочках" ("Дират Маатефет"), имеющих только наружные стены, базовую подводку воды и электричества и комнату безопасности, без внутренней планировки и отделки. До сих пор такие квартиры подпадали под категорию "право на недвижимость", а не под категорию "единица жилья". Эта лазейка активно использовалась для инвестиций в недвижимость.

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Потолок освобождения от налога дохода от сдачи жилья в аренду увеличится до 5700 шекелей, а для тех, кто сдает свою квартиру и снимает другую – до 7500 шекелей в месяц.

Изменения в страховке по санитарному уходу

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Члены больничной кассы "Клалит", застрахованные в рамках кассы на случай патронажного ухода, с 1 января должны будут платить за страховку на 10% дороже. Кроме того, включать детей в страховое покрытие можно будет только с 5 лет, а не с 3 лет. Для членов всех больничных касс младше 50 лет размер ежемесячной выплаты при наступлении страхового случая снижен с 6100 до 5000 шекелей, с 50 до 59 лет – до 4100 шекелей, с 60 лет – до 3200 шекелей.

Налогообложение криптовалюты

Израильтяне, владеющие счетами в криптовалюте за границей, смогут с 1 января пройти процедуру выплаты налога на доходы от операций в криптовалюте со счета в криптовалюте на банковский счет Налогового управления, без необходимости в переводе денег в израильский банк, что зачастую становится проблематичным из-за опасений банков по поводу происхождения денег. Речь идет о пилотном проекте, и желающие легализовать свои доходы от криптовалюты должны будут сначала лично явиться в отделение департамента подоходного налога.