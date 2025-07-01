Сенат провел "большой и красивый" закон Трампа о налогах и расходах за счет голоса вице-президента

Сенат США завершил двухдневное заседание и утвердил законопроект о внесении изменений в порядок налогообложения и в государственные расходы, получивший от президента США Дональда Трампа название "Большой и красивый закон".

Три сенатора-республиканца проголосовали против закона, что привело к голосованию 50:50. Поэтому закон был утвержден за счет голоса вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Поскольку сенаторы внесли в 1000-страничный текст закона изменения, он будет возвращен для повторного утверждения в Палате представителей.

Лидеры республиканцев в Сенате и Белый дом представляют закон в качестве инструмента для ускорения темпов роста экономики экономики, искоренения расточительства, мошенничества и злоупотреблений в ряде федеральных программ, а также для осуществления важнейших инвестиций в оборону и в приоритетные проекты Трампа по охране границы и иммиграции.

В свою очередь, демократы утверждают, что закон приведет к раздуванию дефицита госбюджета, лишит миллионы американцев медицинского страхования и отменит ключевые положения Medicaid, продовольственной помощи и зеленой энергетики, введенные при администрациях Обамы и Байдена.