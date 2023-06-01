Израильским банкам предложено "делиться прибылью" с клиентами. Экономический обзор за неделю

После публикации финансовых отчетов за первый квартал 2023 года, засвидетельствовавших рекордные прибыли и рекордные уровни прибыльности, израильские банки оказались в центре внимания СМИ и политической системы как один из ключевых генераторов дороговизны жизни.

За несколько дней Кнессетом и правительством, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, были озвучены или возвращены к жизни инициативы о введении принудительного начисления процентов на средства, лежащие на текущем счете, о введении налога на сверхприбыли банков, о законодательном ограничении ставок по ипотеке и т.д.

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Антимонопольное управление объявило, что рассматривает возможность объявления большой банковской пятерки олигополией.

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В последний день мая в Кнессете прошли два бурных заседания, посвященных израильским банкам – в экономической и в финансовой комиссиях Кнессета, на которых председатели Давид Битан и Моше Гафни предъявили Банку Израиля ультиматумы с требованием вынудить банки "делиться прибылью" с клиентами (повысить ставки по вкладам и снизить ставки по ипотеке).

Банки утверждают, что они действуют в рамках существующих правил, честно конкурируют и сами заинтересованы в благополучии клиентов. Следует отметить, что конкуренция, о которой говорят банки, существует только в сегменте крупного бизнеса, но в последний момент в двух банках все-таки сообразили сделать шаг навстречу домохозяйствам и воздержаться от получения нескольких десятков миллионов шекелей легкого дохода за их счет. Банк Израиля, требуя невмешательства политиков в свои полномочия, более-менее активно призывает банки "делиться", однако без каких-либо принудительных мер.

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Такова ситуация вокруг банковской системы в преддверии двух летних месяцев, когда правящая коалиция уже избавлена от необходимости сосредоточиться на госбюджете, не может заниматься продвижением юридической реформы, и основные усилия попытается сосредоточить на борьбе с дороговизной жизни.

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Очевидно, что немалая часть этих усилий будет сосредоточена на банковской системе, поскольку, во-первых, для этого легче получить общественную поддержку (банки входят в число самых ненавидимых структур), а во-вторых, в этом сегменте легче получить быстрый краткосрочный результат, который можно предъявить избирателю, а про долгосрочный негативный результат, если таковой будет, никто не вспомнит.

Не думаю, что многие читатели вспомнят имена депутатов, требовавших от Банка Израиля отменить ограничение, не позволявшее брать более 33% ипотеки с привязкой к учетной ставке, хотя это было менее трех лет назад (одним из наиболее активных был Шломо Караи, "Ликуд").

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Позволю себе привести свою цитату в одной из колонок за декабрь 2020 года, когда центробанк уступил давлению политиков и отменил ограничение: "Не стоит забывать, что делается это за счет определенного увеличения риска – в случае повышения учетной ставки многие семьи могут оказаться неспособны выплачивать резко увеличившийся платеж". Я, разумеется, не пророк, и несколько ошибся в прогнозе, предупреждая, что немедленная выгода может обернуться проблемами через 3-5 лет. В результате проблемы начались менее чем через два года, и пострадали от них в первую очередь те, кому депутаты так хотели помочь – молодые семьи, взявшие "дешевую" ипотеку на максимуме своих возможностей без учета, что ипотека может начать быстро дорожать.

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Однако это не значит, что израильские банки – священная корова, которую ни в коем случае нельзя трогать. Обжегшись в начале 1980-х годов на спровоцированном банками финансовом кризисе, приведшем к их национализации, государство создало исключительно жесткий надзор над банковской системой. Это помогло в 2005-2007 годах уберечь банк "Апоалим" от проблем, которыми грозили "приключения" его руководства, а в 2008 году – всю систему в целом от глобального кризиса. Оборотной стороной такой защиты стал исключительно высокий барьер регуляции, только к 2022 году, впервые за 40 лет, допустивший создание в стране нового банка. В стране действительно образовалась банковская олигополия, игравшая в конкуренцию в сегменте крупных бизнесов и изображавшая ее в сегменте ипотек, но не видевшая нужды бороться за малые бизнесы и домохозяйства.

Пару лет назад владелец крупного пакета акций в одном из банков заявил, что это самая беспроблемная инвестиция – в существующей ситуации банк не может быть убыточным, он защищен от конкуренции извне, а в случае, если руководство заиграется, есть надсмотрщик, который позаботится о пресечении рискованных игр.

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Следует отметить, что в последние годы Банк Израиля начал принимать меры в направлении повышения конкуренции на рынке услуг для домохозяйств и малых бизнесов. Так, был существенно облегчен процесс перехода из банка в банк, сокращено количество комиссионных, вся система была сделана более прозрачной, но тут сказалась другая проблема – домохозяйства проявляют исключительно низкую готовность торговаться и бороться за свою выгоду. Проценты перехода клиентов из одного банка в другой минимальны, доля тех, кто проверил хотя бы два предложения перед тем, как брать ипотеку – менее 50%. И здесь сложно сказать, что является ли причиной выученная беспомощность ("как я могу торговаться с банком?") или недостаточная финансовая грамотность.

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Судя по всему, одним из реальных шагов, которые уже продвигаются и будут продвигаться дальше, является лишение банков монополии на депозиты. На данный момент в Израиле право принимать деньги на вклад под проценты имеет только банк, обладающий лицензией Банка Израиля.

В рамках принятого недавно Закона о хозяйственном регулировании эта монополия была частично нарушена: право предлагать депозиты под процент получили "электронные кошельки" – компании, которые стоят за платежными приложениями, такими как Bit и Paybox. Однако право это достаточно ущербное – они не имеют права ссужать полученные деньги, и обязаны хранить их отдельно от любой другой своей деятельности. То есть единственным способом дать своим клиентам проценты по этим вкладам является возможность положить их в банк, используя так называемое преимущество крупного игрока (то есть аккумулировать много мелких вкладов, превращая их в один большой, на который банк даст более выгодный процент, и делиться с клиентами этой разницей). Эти ограничения создают хоть какую-то конкуренцию на рынке краткосрочных вкладов, и в большей степени ориентированы на деньги, которые лежат на текущем счету – а это полтриллиона шекелей, на которые на данный момент не выплачивается никаких процентов, тогда как банки могут вкладывать часть из них на счет в Банке Израиля и получать учетную ставку (4,5%).

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В экономической комиссии рассматривается возможность дать право на получение депозитов компаниям кредитных карт. Однако, в отличие от приложений, которым запрещено полученные деньги использовать для кредитов, кредитным компаниям предлагается дать возможность конкурировать с банками на равных в этом сегменте (на данный момент деньги на ссуды, выдаваемые этими компаниями, берутся у банков).

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При этом представители компаний кредитных карт на заседании экономической комиссии Кнессета подчеркнули, что не намерены получать банковскую лицензию и становиться полноценными банками, как того требует Банк Израиля.