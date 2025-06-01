На 82-м году жизни скончался бывший Управляющий Банка Израиля Стенли Фишер, считавшийся одним из самых влиятельных экономистов мира. Он возглавлял Банк Израиля в 2005-2013 годах.

"Профессор Фишер внес огромный вклад в израильскую экономику – и как посланник Международного валютного фонда, сыгравший важную роль в ее стабилизации в 80-е годы, и на посту Управляющего банком, когда он проводил ответственную экономическую политику в нелегкий период, в том числе – во время кризиса 2008 года", – говорится в заявлении Банка Израиля.

"Его вклад в израильскую экономику, в ее мощь, устойчивость и глобальную репутацию огромен. Он был профессионалом с мировым именем, честным человеком с золотым сердцем, человеком, стремящимся к миру. Настоящий друг, которого мы будем помнить всегда", – сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

Фишер родился в 1943 году в Северной Родезии – нынешней Замбии, был членом молодежного сионистского движения. Первую и вторую степень получил в Лондонской школе экономики, а докторат – в Массачусетском технологическом институте. В 1976 году получил гражданство США.

Написал несколько фундаментальных трудов по экономике. Был главным экономистом Всемирного банка, заместителем директора Международного валютного фонда. В 2005 году премьер-министр Ариэль Шарон и министр финансов Биньямин Нетаниягу приняли решение о его назначении главой израильского Центробанка. Он стал и гражданином Израиля.

Как глава Банка Израиля неоднократно удостаивался самых высоких оценок международных экспертов. В 2014 году президент США Барак Обама назначил его заместителем председателя Федерального резерва – американского Центробанка. С этой должности он ушел до конца каденции.