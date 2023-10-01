"Калькалист": импортеры электротехники ожидают повышения цен примерно на 10%
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Импортеры уведомили торговые сети, что бытовая техника и электроника в Израиле после Суккота подорожают на 10%, пишет в экономической издании "Калькалист" Орна Яфет.
Причина: девальвация израильской национальной валюты (повышение курса доллара).
В публикации сказано, что подорожают холодильники, стиральные машины, духовки, электроплиты, кухонные электроприборы и различные электронные изделия.
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