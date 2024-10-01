IAI открыла новый завод в Офакиме, "Эльбит" построит завод по производству авиабомб

Оборонный концерн "Эльбит Маарахот" получил от министерства обороны заказ на строительство завода по производству авиационных бомб с целью снижения зависимости от поставок из США.

Стоимость заказа – 1,5 миллиарда шекелей. В рамках условий заказа бомбы будут полностью производиться в Израиле. Основные усилия будут направлены на производство бомб класса MK-84 – то есть тонных противобункерных бомб.

Также в рамках программы по сокращению зависимости от оборонного импорта концерн "Авиационная промышленность" (IAI) сообщил об открытии в Офакиме нового завода по производству электроники для нужд других своих подразделений.

На строительство завода потребовались семь месяцев и 50 миллионов шекелей инвестиций. Портфель заказов завода уже составляет 38 миллионов долларов на четыре ближайших года.

На текущий момент на заводе, расположенном рядом с железнодорожной станцией Офакима, работают 40 сотрудников, в следующем году штат планируется увеличить до 100 сотрудников, а в дальнейшем довести их количество до 500.

Завод будет заниматься сборкой электронных схем по технологии SMT; пайкой компонентов Through Hole с использованием селективной или ручной технологии пайки; выполнением комплексных электромеханических сборок в соответствии с военными стандартами; проведением электрических испытаний; производством авиационных жгутов проводки для гражданских и военных систем с соблюдением необходимых стандартов; заменой припойных сплавов для компонентов BGA для повышения надежности; а также сборкой и заменой покрытия компонентов SMT для соответствия военным стандартам.