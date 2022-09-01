Сколько стоит соглашение с учителями? Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В Израиле, как и во многих других странах, любят традиции. Традиция нервного начала учебного года, когда все до последнего не знают, начнется ли он вовремя, была соблюдена и в этот раз. Девять месяцев переговоров, обращения в суд, угрозы и встречные обвинения – классика жанра, немного подпорченная сопутствующими обстоятельствами. Если бы не грядущие выборы, скорее всего нас ожидало бы решение в 07:00 утра первого сентября, а то и несколько дней забастовки (все равно год начинается с конца недели).

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В переговорах с учителями министерство финансов продолжало бороться за изменение парадигмы, согласно которой зарплаты находится в прямой зависимости от стажа. С этой точки зрения переговоры с учителями сложились для минфина менее удачно, чем с социальными работниками, однако здесь, как уже говорилось, сыграл свою роль фактор выборов, и позиция министра просвещения Ифат Шаши-Битон, открыто выступавшей на стороне профсоюза.

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Что касается самого договора, то для начала следует подчеркнуть, что он еще не подписан (по состоянию на ночь 1 сентября). Более того, многие его части согласованы лишь на уровне заголовков, без технических подробностей. И еще. Для того, чтобы начать работу над подробным договором, правительству сначала нужно изыскать полмиллиарда шекелей для его финансирования. А учитывая предвыборный период, ни один министр сейчас не отдаст просто так бюджеты своего министерства на нужды другого министерства. Так что на реализацию всего, что было объявлено на пресс-конференции, уйдет не один месяц. В частности, изменение графика каникул вступит в силу только со следующего учебного года.

Основной итог договора, который с самого начала был в центре консенсуса – повышение зарплат начинающих учителей (и воспитателей детских садов) больше чем на 2000 шекелей в месяц при полной ставке. Вопрос о размере ставки – второе важное изменение, и после подписания договора минимумом станет 70% ставки, а к концу срока договора частичная ставка должна исчезнуть из лексикона системы начального образования.

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В остальном достижения министерства финансов заключены в создании прецедентов. Впервые школы смогут нанимать учителей по индивидуальному контракту (до 6%, не из системы просвещения и под контролем окружных управлений минпроса), впервые удалось добиться сокращения дней каникул (всего на два дня; еще три дня перенесены на более удобные даты), впервые профсоюз дал согласие на определенное, пусть и незначительное, упрощение процедуры увольнения учителей, а также согласился увеличить с двух до трех лет стаж, необходимый для получения постоянства. Директора получили чуть больше возможностей поощрения учителей за проявление инициативы и дополнительную ответственность. Система надбавок за должности в школе изменена так, чтобы сделать их привлекательными и для молодых учителей.

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Профсоюз, в свою очередь, добился существенной прибавки к зарплатам учителей со стажем. Зарплата учителя со стажем в 7 лет и более вырастет на 1100 шекелей. Эта прибавка пойдет за счет сокращения бонуса начинающим учителям после трех лет работы с 24 тысяч шекелей до 10 тысяч шекелей, а также за счет сокращения прибавки к зарплате новых директоров. Кроме того, минпросу пришлось для этого отказаться от идеи создания в школах должности ответственного за информационную грамотность.

За девять месяцев, пока шли переговоры между минфином и учителями, курс доллара по отношению к шекелю, успел с рекордно низкой отметки в 3,08 шекеля вырасти до 3,3 шекеля, снова упасть до 3,19 шекеля, вырасти до 3,46, упасть до 3,32 шекеля, вырасти на последнем пике до 3,53 шекеля, упасть до 3,23 шекеля, и на этой неделе начать очередное восхождение (3,33 шекеля на момент написания этих строк). Разумеется, эти существенные колебания на достаточно коротком отрезке не связаны с зарплатами учителей и не отражают ход переговоров с ними. Не являются они и следствием провальной или успешной политики правительства (попадались мне в социальных сетях и такие утверждения) или очередными валютными интервенциями Банка Израиля, к которым мы привыкли в последние годы.

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В последние несколько лет курс шекеля стабильно укреплялся по отношению к доллару и к корзине валют основных торговых партнеров. Происходило это благодаря хайтеку, газу и росту котировок на мировых биржах, и в первую очередь – в США. Именно поэтому регулярные вмешательства Банка Израиля, в попытках ослабить шекель увеличившего валютные резервы страны до 200 миллиардов долларов, не имели длительного эффекта. Они только замедляли процесс укрепления национальной валюты. И специалисты сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе шекель вернется в район отметки 3,1 шекеля за доллар.

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Однако в 2022 году, с приходом на накачанные деньгами рынки инфляции, центральные банки начали принимать меры по сокращению денежной массы и повышению учетных ставок. Именно эти процессы и отражают резкие колебания шекеля, с ориентиром в первую очередь на США. В частности, новое ослабление шекеля стало следствием выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, давшего в пятницу понять, что ФРС продолжит повышать учетную ставку быстрее и дольше, чем прогнозировалось.

На этой неделе глава Банка Израиля Амир Ярон в интервью агентству Bloomberg заявил, что его цель – довести реальную ставку с учетом инфляции до уровня немного выше нуля. Поскольку учетная ставка сейчас составляет 2%, а инфляция превысила 5%, реальная ставка с учетом инфляции составляет около -3%. Если ближайший индекс потребительских цен снова превысит прогнозы аналитиков, можно ожидать дополнительного резкого повышения учетной ставки и в Израиле, что будет играть на укрепление курса шекеля. В то же время основное влияние на курс шекеля будет оказывать ситуация на Уолл-Стрит. Возобновление роста котировок укрепит шекель сильнее, чем действия израильского центробанка.