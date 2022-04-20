Банк Израиля сокращает резервы доллара США и евро в пользу юаня и йены

Заместитель председателя Банка Израиля Эндрю Абир объявил, что центробанк начнет программу существенной диверсификации своих валютных резервов, которые достигли 206 миллиардов долларов.

С этого года к резервам в долларах США, единой европейской валюте и британском фунте добавятся резервы в китайских юанях, японских йенах, австралийских и канадских долларах.

Абир объяснил решение Банка Израиля изменением подхода к политике инвестиций. В частности, таким образом центробанк стремится добиться получения прибыли от резервов, которая покрывала бы расходы на управление ими.

В рамках смены курса доля доллара США сократится с 66,5% до 61%, доля евро сократится с немногим более 30% до 20%. Доля британского фунта, напротив, вырастет почти вдвое до 5%. Еще 5% займет японская йена, по 3,5% - канадская и австралийская валюты. 2% валютных резервов Банка Израиля будут инвестированы в юань. Швейцарский франк, также являющийся популярной резервной валютой, пока что останется вне "валютной корзины" Банка Израиля.