Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
16 - 20°
Эйлат:
19 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика20 апреля 2022 г., 08:46

Минэнергии - консорциумам "Тамар" и "Левиатан": сначала поставки израильским потребителям, потом экспорт

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минэнергии - консорциумам "Тамар" и "Левиатан": сначала поставки израильским потребителям, потом экспорт

Министерство энергетики распорядилось, чтобы консорциумы "Тамар" и "Левиатан" убедились, что их мощностей достаточно для обеспечения потребностей израильского рынка в летний период роста спроса на электричество, и только после этого отправляли газ на экспорт в Египет и Иорданию.

В министерстве опасаются, что из-за задержки вступления в строй месторождения "Кариш" и желания консорциумов получить больше прибыли за счет экспорта, поставок газа на израильский рынок окажется недостаточно для покрытия спроса. В таком случае сложится ситуация, при которой Израиль экспортирует природный газ, а сам вынужден использовать более грязные виды топлива для производства электричества.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:46 Минэнергии - консорциумам "Тамар" и "Левиатан": сначала поставки израильским потребителям, потом экспорт
15:32 Итоги валютных торгов 19 апреля 2022 года: курсы доллара и евро возросли
14:24 Производитель косметики и бытовой химии Henkel уходит из России
10:09 Израиль вложит $18 млн долларов в консорциум компаний и лабораторий по выращиванию мяса в пробирке
09:25 Замдиректора отделения банка "Дисконт" сообщал любовнице данные о счете ее бывшего мужа
08:06 Всемирный банк резко снизил прогноз на темпы роста глобальной экономики
08:38 После Песаха в Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Герцлии, Петах-Тикве и Хадере начнется установка "умных" электросчетчиков
07:55 Средняя зарплата-нетто в Израиле – 7771 шекель, медианная – 6044 шекеля
07:02 Служба трудоустройства увеличит стипендии участникам курсов переквалификации из социально слабых слоев
21:40 Китайский госконцерн подал в суд на правительство Израиля за отклонение его заявки на строительство трамвая в Тель-Авиве
Загрузка...