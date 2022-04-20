Минэнергии - консорциумам "Тамар" и "Левиатан": сначала поставки израильским потребителям, потом экспорт

Министерство энергетики распорядилось, чтобы консорциумы "Тамар" и "Левиатан" убедились, что их мощностей достаточно для обеспечения потребностей израильского рынка в летний период роста спроса на электричество, и только после этого отправляли газ на экспорт в Египет и Иорданию.

В министерстве опасаются, что из-за задержки вступления в строй месторождения "Кариш" и желания консорциумов получить больше прибыли за счет экспорта, поставок газа на израильский рынок окажется недостаточно для покрытия спроса. В таком случае сложится ситуация, при которой Израиль экспортирует природный газ, а сам вынужден использовать более грязные виды топлива для производства электричества.