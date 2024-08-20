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Tarom временно возобновляет полеты в Израиль

время публикации: 20 августа 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 13:08
Tarom временно возобновляет полеты в Израиль
Wikipedia.org. Фото: Meronim

Румынская авиакомпания Tarom, две недели назад прекратившая полеты в Израиль из-за иранской угрозы отомстить Израилю за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, объявила о своем возвращении.

Пока что речь идет о временном возвращении на маршрут из Будапешта в Израиль на ближайшие три дня, после чего будет принято дополнительное решение с учетом текущей ситуации.

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Румынская авиакомпания Tarom возобновила полеты в Израиль