Tarom временно возобновляет полеты в Израиль
время публикации: 20 августа 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 13:08
Румынская авиакомпания Tarom, две недели назад прекратившая полеты в Израиль из-за иранской угрозы отомстить Израилю за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, объявила о своем возвращении.
Пока что речь идет о временном возвращении на маршрут из Будапешта в Израиль на ближайшие три дня, после чего будет принято дополнительное решение с учетом текущей ситуации.
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