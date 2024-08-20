Tarom временно возобновляет полеты в Израиль

Румынская авиакомпания Tarom, две недели назад прекратившая полеты в Израиль из-за иранской угрозы отомстить Израилю за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, объявила о своем возвращении.

Пока что речь идет о временном возвращении на маршрут из Будапешта в Израиль на ближайшие три дня, после чего будет принято дополнительное решение с учетом текущей ситуации.