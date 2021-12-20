Либерман на встрече с журналистами: "Мы можем обогнать Швейцарию по качеству жизни"

В понедельник, 20 декабря, министр финансов и председатель партии НДИ Авигдор Либерман провел встречу с русскоязычными журналистами. Она проходила в тель-авивском "Бейт-Соколов".

Авигдор Либерман открыл встречу с обзора состояния экономики и целей минфина на ближайшие годы: "С самого начала мы четко понимали, чего хотим добиться. У нашей предвыборной кампании было три основные задачи: смена власти и премьер-министра, создание коалиции без ШАС и "Яадут а-Тора" и получение портфеля министра финансов. Сначала это казалось фантастикой. Никто, кроме меня, в это не верил, но нам все удалось – бонусом еще получили и председательство в финансовой комиссии Кнессета.

Я много лет говорил о том, что у Израиля есть потенциал обогнать Швейцарию по качеству жизни. Если мы достигнем этой цели, осуществится мечта Герцля, озвученная там же, в швейцарском Базеле: собрать большинство еврейского народа на Земле Обетованной.

Сегодня в Индексе человеческого развития ООН мы на 17 месте, но наша основная задача – попасть в первую десятку рейтинга. Государство, которое может предоставить своим гражданам неограниченные возможности в плане самореализации, образования, рабочих мест, безопасности, станет настоящим магнитом для всех евреев. Поверьте, это вполне возможно: я ежедневно работаю с цифрами и фактами. Для этого прежде всего необходимо привлечь к производительному труду две группы населения – ультраортодоксов и мусульманских женщин. Уровень занятости среди мужчин-евреев старше 25 лет – 84%, среди мужчин арабов – 66%. У ультраортодоксов этот показатель менее 50%: если они и арабские женщины вольются в рынок труда, мы попадем в первую десятку Индекса человеческого развития.

Основная проблема израильской экономики – это нехватка рабочих рук. Хотя уже сегодня мы в лучшей форме, чем накануне эпидемии коронавируса. Нет персонала в гостиницах, ресторанах, в хай-теке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве – несмотря на увеличение квот на привоз иностранных рабочих.

Согласно годовому отчету OECD, наши экономические показатели – самые высокие среди развитых стран мира. Нам удалось довести рост экономики до 7,1%, бюджетный дефицит снижается до 4,6%, а соотношение внешнего долга к ВВП будет в районе 70%. Другими словами, мы находимся в отличной форме, и это позволяет рассчитывать на большой скачок в следующем году. Но с точки зрения рядового гражданина у нас есть четыре основные проблемы: дороговизна жизни, отсутствие доступного жилья, пробки на дорогах и медобслуживание. По каждому из этих вопросов мы разрабатываем четкие планы действий, чтобы уже к концу 2022 года люди ощутили перемены.

За 2021 год цены на жилье поднялись примерно на 11%. Надеюсь, в 2022 году нам удастся затормозить темпы роста стоимости жилья до 3,5%, а может, и меньше. С точки зрения предложения количество земельных участков, которые мы выставили сейчас на продажу – рекордное со дня основания государства. Мы пытаемся прежде всего обуздать спрос инвесторов. Налог на инвестиции в недвижимость в районе 8%, надеюсь, поможет остудить спрос".

Говоря о специфических нуждах русскоязычных израильтян, Авигдор Либерман напомнил о повышении с 1 января 2022 года пособий по обеспечению прожиточного минимума на 480 шекелей в месяц для одиночек и 750 шекелей в месяц для пар. Общая бюджетная стоимость повышения – 1,5 млрд шекелей. Оно коснется 242 тысяч человек. К ежегодному пособию переживших Катастрофу с нового года добавляется 2,5 тысячи шекелей – оно вырастет с 4000 до 6500 шек. Ветераны Второй мировой войны тоже получат увеличенное пособие – 6200 шек. вместо 4000 шек. ежегодно. До конца 2022 года увеличится на 1100-1300 шек. и помощь тем, кто снимает жилье на частном рынке.