Либерман на встрече с журналистами: "Мы можем обогнать Швейцарию по качеству жизни"
В понедельник, 20 декабря, министр финансов и председатель партии НДИ Авигдор Либерман провел встречу с русскоязычными журналистами. Она проходила в тель-авивском "Бейт-Соколов".
Авигдор Либерман открыл встречу с обзора состояния экономики и целей минфина на ближайшие годы: "С самого начала мы четко понимали, чего хотим добиться. У нашей предвыборной кампании было три основные задачи: смена власти и премьер-министра, создание коалиции без ШАС и "Яадут а-Тора" и получение портфеля министра финансов. Сначала это казалось фантастикой. Никто, кроме меня, в это не верил, но нам все удалось – бонусом еще получили и председательство в финансовой комиссии Кнессета.
Я много лет говорил о том, что у Израиля есть потенциал обогнать Швейцарию по качеству жизни. Если мы достигнем этой цели, осуществится мечта Герцля, озвученная там же, в швейцарском Базеле: собрать большинство еврейского народа на Земле Обетованной.
Сегодня в Индексе человеческого развития ООН мы на 17 месте, но наша основная задача – попасть в первую десятку рейтинга. Государство, которое может предоставить своим гражданам неограниченные возможности в плане самореализации, образования, рабочих мест, безопасности, станет настоящим магнитом для всех евреев. Поверьте, это вполне возможно: я ежедневно работаю с цифрами и фактами. Для этого прежде всего необходимо привлечь к производительному труду две группы населения – ультраортодоксов и мусульманских женщин. Уровень занятости среди мужчин-евреев старше 25 лет – 84%, среди мужчин арабов – 66%. У ультраортодоксов этот показатель менее 50%: если они и арабские женщины вольются в рынок труда, мы попадем в первую десятку Индекса человеческого развития.
Основная проблема израильской экономики – это нехватка рабочих рук. Хотя уже сегодня мы в лучшей форме, чем накануне эпидемии коронавируса. Нет персонала в гостиницах, ресторанах, в хай-теке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве – несмотря на увеличение квот на привоз иностранных рабочих.
Согласно годовому отчету OECD, наши экономические показатели – самые высокие среди развитых стран мира. Нам удалось довести рост экономики до 7,1%, бюджетный дефицит снижается до 4,6%, а соотношение внешнего долга к ВВП будет в районе 70%. Другими словами, мы находимся в отличной форме, и это позволяет рассчитывать на большой скачок в следующем году. Но с точки зрения рядового гражданина у нас есть четыре основные проблемы: дороговизна жизни, отсутствие доступного жилья, пробки на дорогах и медобслуживание. По каждому из этих вопросов мы разрабатываем четкие планы действий, чтобы уже к концу 2022 года люди ощутили перемены.
За 2021 год цены на жилье поднялись примерно на 11%. Надеюсь, в 2022 году нам удастся затормозить темпы роста стоимости жилья до 3,5%, а может, и меньше. С точки зрения предложения количество земельных участков, которые мы выставили сейчас на продажу – рекордное со дня основания государства. Мы пытаемся прежде всего обуздать спрос инвесторов. Налог на инвестиции в недвижимость в районе 8%, надеюсь, поможет остудить спрос".
Говоря о специфических нуждах русскоязычных израильтян, Авигдор Либерман напомнил о повышении с 1 января 2022 года пособий по обеспечению прожиточного минимума на 480 шекелей в месяц для одиночек и 750 шекелей в месяц для пар. Общая бюджетная стоимость повышения – 1,5 млрд шекелей. Оно коснется 242 тысяч человек. К ежегодному пособию переживших Катастрофу с нового года добавляется 2,5 тысячи шекелей – оно вырастет с 4000 до 6500 шек. Ветераны Второй мировой войны тоже получат увеличенное пособие – 6200 шек. вместо 4000 шек. ежегодно. До конца 2022 года увеличится на 1100-1300 шек. и помощь тем, кто снимает жилье на частном рынке.
"И в социальной сфере сделано очень многое благодаря слаженной работе нашей фракции. Все депутаты без исключения работают отлично, но особо отмечу наш успех на коалиционных переговорах. Нам удалось получить контроль над Финансовой комиссией Кнессета, а без этого было бы сложно достичь таких впечатляющих результатов", - заявил Авигдор Либерман.
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