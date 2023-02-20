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    Экономика

    Один из крупнейших венчурных фондов США рекомендовал держать в шекелях деньги "не более, чем на полгода работы"

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    Один из крупнейших венчурных фондов США рекомендовал держать в шекелях деньги
    Yonatan Sindel/Flash90

    Bessemer Venture Partners, один из крупнейших венчурных фондов США, опубликовал рекомендацию для генеральных директоров и финансовых директоров компаний из своего портфеля, действующих в Израиле, в которой призвал сократить позиции в шекелях.

    Согласно рекомендации, направленной входящим в его портфель 44 израильским компаниям, следует "сократить ограничить шекелевые позиции вкладами на срок не более полугода, и серьезно взвесить возможность перевода денег в иностранный банк, а если речь идет о существенных суммах – в несколько иностранных банков".

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    "Израиль входит в период нестабильности, вызванный не политической нестабильностью, а действиями правительства, игнорирующего советы специалистов. Нам известно о существенной премии на долларовые вклады в Израиле по сравнению с США или в Европе, однако, по нашему мнению, эта премия больше не покрывает имеющийся риск. Мы уверены в силе израильской высокотехнологической промышленности, тем более, что ее зависимость от состояния израильского рынка очень мала. Наши опасения связаны с резким ослаблением шекеля на фоне продолжающегося оттока средств из израильских банков и их перевода в иностранные валюты", – говорится в коммюнике.

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