БАГАЦ отклонил иск Гиват-Шмуэля о передаче университета Бар-Илан в его юрисдикцию

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск муниципалитета Гиват-Шмуэля с требованием обязать министра внутренних дел реализовать рекомендации специальной комиссии МВД и передать большую часть территории университета Бар-Илан его юрисдикцию.

Споры о принадлежности университета идут с момента его создания в 1955 году. Изначально он находился в юрисдикции муниципалитета Бней-Брака, в 1961 году был передан в ведение муниципалитета Рамат-Гана и до сих пор остается в его юрисдикции. При этом университет отделен от Рамат-Гана 4-м шоссе. В связи с этим на территорию университета претендуют Гиват-Шмуэль и Кирьят-Оно.

В 2021 году специальная комиссия рекомендовала передать часть площади университета из юрисдикции Рамат-Гана в юрисдикцию Гиват-Шмуэля, однако эта рекомендация так и не была реализована.

В 2024 году новый министр внутренних дел Моше Арбель вернул на повестку дня рекомендацию географической комиссии от 1986 года об объединении городов Гиват-Шмуэль, Кирьят-Оно и Ганей-Тиква в один муниципалитет.

В связи с этим, судьи приняли решение отклонить апелляцию, приняв позицию МВД, согласно которой окончательное решение по рекомендациям комиссии 2021 года еще не принято, и будет сформировано только после рассмотрения рекомендаций новой комиссии по объединению трех муниципалитетов.