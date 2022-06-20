Банк Израиля отчитался о первом тестировании «криптошекеля»

Банк Израиля опубликовал результаты первичного тестирования "цифрового шекеля" на платформе, используемой для криптовалюты Ethereum.

В ходе тестирования проверялись создание собственно платформы криптовалюты, а также базовая функциональность "криптошекеля" – возможность перевода денег с одного электронного кошелька на другой, возможность активации заранее запрограммированного контракта (например, при покупке автомобиля"), возможность введения платежных ограничений и т.д.

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Цель эмиссии "криптошекелей" – облегчение возможности исключения посредников при передаче денег в виде банков и кредитных компаний, сосредотачивая посреднические функции в руках центробанка. В то же время Банк Израиля дал понять, что массового введения криптошекеля не планируется, чтобы не подорвать стабильность классической банковской системы. Кроме того, проводилось тестирование платежей различной степени анонимности. В частности, был проведен эксперимент, позволяющий до определенной суммы в месяц проводить платежи анонимно, а после ее превышения каждая транзакция начинает регистрироваться.

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Следует подчеркнуть, что речь идет не о криптовалюте, аналогичной Bitcoin или Etheriem, а о цифровой версии обычной фиатной валюты, эмиссия которой контролируется центральным банком. Цена "криптошекеля", если он когда-нибудь будет эмитирован, будет такой же, как и у обычного шекеля, и влиять на него будут те же самые макроэкономические события.

Согласно Банку Израиля, на данный момент речь идет об одиночном эксперименте, продолжение которого пока не предусмотрено. В то же время цифровые фиатные валюты активно тестируются и десятками других центробанков. На данный момент цифровые фиатные валюты официально запущены в Китае, на Багамских островах, в странах Организации Восточно-Карибских государств (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины) и в Нигерии.