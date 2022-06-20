adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.455 ₪ 3.637 ₪
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Банк Израиля отчитался о первом тестировании «криптошекеля»

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Банк Израиля отчитался о первом тестировании «криптошекеля»
    AP Photo/Kin Cheung/Orel Cohen/FLASH90

    Банк Израиля опубликовал результаты первичного тестирования "цифрового шекеля" на платформе, используемой для криптовалюты Ethereum.

    В ходе тестирования проверялись создание собственно платформы криптовалюты, а также базовая функциональность "криптошекеля" – возможность перевода денег с одного электронного кошелька на другой, возможность активации заранее запрограммированного контракта (например, при покупке автомобиля"), возможность введения платежных ограничений и т.д.

    adv_11 incontent_1

    Цель эмиссии "криптошекелей" – облегчение возможности исключения посредников при передаче денег в виде банков и кредитных компаний, сосредотачивая посреднические функции в руках центробанка. В то же время Банк Израиля дал понять, что массового введения криптошекеля не планируется, чтобы не подорвать стабильность классической банковской системы. Кроме того, проводилось тестирование платежей различной степени анонимности. В частности, был проведен эксперимент, позволяющий до определенной суммы в месяц проводить платежи анонимно, а после ее превышения каждая транзакция начинает регистрироваться.

    adv_12 m_ar_1

    Следует подчеркнуть, что речь идет не о криптовалюте, аналогичной Bitcoin или Etheriem, а о цифровой версии обычной фиатной валюты, эмиссия которой контролируется центральным банком. Цена "криптошекеля", если он когда-нибудь будет эмитирован, будет такой же, как и у обычного шекеля, и влиять на него будут те же самые макроэкономические события.

    Согласно Банку Израиля, на данный момент речь идет об одиночном эксперименте, продолжение которого пока не предусмотрено. В то же время цифровые фиатные валюты активно тестируются и десятками других центробанков. На данный момент цифровые фиатные валюты официально запущены в Китае, на Багамских островах, в странах Организации Восточно-Карибских государств (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины) и в Нигерии.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 Октября 2021
    Банк Израиля провел эксперимент с криптошекелем на базе технологии Ethereum
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 Мая 2021
    Банк Израиля начинает слушания по выпуску криптошекелей
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:53 Замминистра иностранных дел РФ провел телефонный разговор с послом Израиля
    21:50 Пятые выборы за три года: Беннет, Лапид и Нетаниягу начинают предвыборные кампании
    19:59 Посол США в Израиле: визит Байдена в Иерусалим состоится, несмотря на досрочные выборы
    19:15 21 июня продолжится забастовка в системе просвещения: занятия по всему Израилю начнутся в 10:00
    18:51 СМИ: Нафтали Беннет и Яир Лапид приняли решение о роспуске Кнессета
    18:39 Полицейские Иерусалима и прохожий спасли малыша из запертого автомобиля
    18:23 Подтверждены три новых случая оспы обезьян. Первый случай заражения внутри Израиля
    17:40 Ганц: у Израиля имеется план "мощного ответа" на возможные теракты в Турции
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5