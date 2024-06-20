Кому помогут реформы, война чипов, сюрприз для аналитиков. Экономический обзор

Реформа, вступившая в силу неделю назад, и реформа, вступающая в силу на следующей неделе, призваны помочь израильтянам сократить свои расходы, однако в обоих случаях для этого от них требуется проявление активности.

Опубликованная в канун праздника Шавуот новость об остановке корпорацией Intel строительства нового завода в Кирьят-Гате до сих пор остается без внятного комментария со стороны корпорации или со стороны правительства.

Аналитики заметно промахнулись с прогнозом уровня инфляции в Израиле из-за одной статьи расходов, в которой ЦСБ изменил механизм расчета.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

О скорости правосудия

В связи с праздником Шавуот в этот раз обзор охватывает двухнедельный период, однако начать хочу с самой свежей новости. Антимонопольное управление пригласило генерального директора и владельца торговой сети "Виктори" Эяля Равида, а также руководителей торговых сетей "Йохананоф" и "Супер-Барекет" на слушание перед предъявлением обвинений в картельном сговоре, в рамках которого вышеназванные торговые сети согласовывали повышение цен и уровень цен на товары в магазинах. Основным фигурантом сразу нескольких дел, сведенных в один пакет, является именно Равид, которому вменяется ценовой сговор с конкурентами и вмешательство в вопросы ценообразования в отношениях между тремя поставщиками сети "Виктори" и ее прямыми конкурентами в 2021 году.

Для того, чтобы законы имели реальную силу, за ними должна стоять неминуемость наказания за их нарушение, и сроки судебного разбирательства должны быть вменяемыми. К сожалению, практика показывает, что дела "белых воротничков" имеют тенденцию к затягиванию на многие годы. В прошлый раз столь серьезные обвинения в антимонопольной сфере выдвигались против руководства сети "Шуферсаль". Тогда между совершением преступления и вынесением приговоров двум руководителям сети прошло девять лет, а срок наказания составил два месяца и один месяц тюрьмы соответственно. Хочется надеяться, что на этот раз разбирательство будет более быстрым, а в случае, если обвинения будут признаны обоснованными, наказание будет более существенным, тем более, что речь идет не просто о наемном руководителе, как в случае с "Шуферсалем", а о владельце крупной торговой сети.

Инструменты, которыми надо пользоваться

Полторы недели назад клиенты израильских банков получили sms-сообщения, в которых были указаны не только размеры комиссионных, которые они платят (эти данные рассылаются с начала 2024 года), но и проценты, которые они платят по ссудам и за нахождение в овердрафте. Это важный инструмент, призванный материализовать для израильтян теоретическое знание, что они платят проценты за ссуды и, особенно, за овердрафт. В Банке Израиля надеются, что такое ежемесячное напоминание сподвигнет больше израильтян поднять трубку телефона и проверить возможности получения более выгодных условий в своем банке или в других банках. Да, израильская банковская пятерка не склонна к формированию реальной конкуренции на рынке домохозяйств, однако даже тут имеется возможность торга, позволяющая экономить немалые суммы.

Через неделю, 26 июня, вступит в силу еще одна реформа, на этот раз – на рынке электроэнергии, точнее – в сегменте снабжения, включающем связь с клиентами и взаиморасчеты с ними. На текущий момент сменить статус с клиента "Электрической компании" ("Хеврат Хашмаль") на клиента одной из конкурирующих структур могут только домохозяйства, в которых установлен цифровой счетчик. Таковых сейчас подавляющее меньшинство. Плата за счетчик составляет несколько сотен шекелей, а их бесплатная установка, если не произойдет изменений, растянется на пять ближайших лет.

Однако с 26 июня переход больше не будет требовать наличия цифрового счетчика, и за клиентов "Хеврат Хашмаль" будут бороться семь компаний – "Безек", "Селком", "Партнер", HOT, "Амисрагаз", "Электра Пауэр" и "Пазгаз". Следует подчеркнуть, де факто все техническое обслуживание и ремонт будет осуществлять "Хеврат Хашмаль". Конкуренцию в данном случае можно сравнить с ситуацией на рынке сотовой связи, где виртуальные операторы закупают у физических операторов со скидкой определенные мощности и делятся ими с клиентами.

Стоит отметить, что все компании, принимающие участие в реформе, имеют собственные мощности работы с клиентами и биллинга. Клиентам предлагаются различные форматы скидок на потребление электричества, включая тарифы, связанные с изменением часов пикового потребления, так и пакетные тарифы, сочетающие плату за электричество, сотовую связь и/или интернет.

В любом случае, реформа призвана заметно снизить счета израильтян за электричество, но для этого, опять же, им придется обращаться к различным компаниям и сравнивать предлагаемые ими тарифы.

И еще про один инструмент, который нам предоставляет государство. На этой неделе суд по мелким искам обязал страховую компанию "Харэль" выплатить истцу полную компенсацию за разбитый ее клиентом автомобиль, судебные издержки и моральный ущерб, а заодно оштрафовал ее за трату судебных ресурсов. Поводом для иска стала попытка компании бездоказательно переложить часть вины за аварию на истца и вычесть из положенной ему компенсации составляющую НДС. Такие шаги являются нередкой практикой, однако как правило остаются для страховых компаний безнаказанными, поскольку у людей нет сил идти в суд ради не самых больших сумм. Однако суд по мелким искам создан именно для этого.

Война чипов

В канун праздника Шавуот экономическое издание "Калькалист" опубликовало экстренное сообщение, согласно которому корпорация Intel остановила строительство нового завода по производству чипов в Кирьят-Гате, в который она обязалась инвестировать 25 миллиардов долларов, включая 3 миллиарда долларов госсубсидий и госдотаций.

Первой реакцией израильских медиа было связать эту новость с войной и с политическим кризисом в Израиле. Невнятная реакция Intel не развеяла опасений, и только после публикации сообщения одного из подрядчиков для биржи стало понятно, что речь идет не об отмене проекта, а в худшем случае – о его сокращении вдвое. В итоге только через несколько дней на основании сочетания информации из различных источников стало ясно, что на данный момент продолжается строительство первой очереди нового завода, тогда как контракты на строительство второй очереди остановлены.

Само по себе это не редкость в индустрии производства чипов. Тот же Intel недавно на несколько месяцев задерживал строительные процессы на будущем мегазаводе в Огайо, а строительство завода в Германии было отложено на год. Другие корпорации в отрасли также играются со сроками строительства своих заводов в зависимости от спроса на свою продукцию.

Однако правительству Израиля ни в коем случае нельзя оставлять ситуацию без внимания. Сейчас в мире, помимо всех прочих вооруженных, политических и торговых конфликтов, полным ходом идет война чипов. После шока на рынке чипов, вызванного пандемией COVID-19, и на фоне угрозы Китая оккупировать Тайвань, все ведущие экономические центры ускоренными темпами стараются укрепить собственную промышленность. Власти США, Японии, Китая, Индии, Европейского союза выделают многомиллиардные субсидии для строительства заводов на своей территории, чтобы промышленность их стран не попала в зависимость от других, будь то союзники или противники. Израиль является крупным мировым центром разработки чипов, однако научно-исследовательской базы недостаточно, чтобы обезопасить себя от шантажа в данном случае необходимо сохранять и расширять и производственный потенциал.

Сюрприз для аналитиков

Все прогнозы аналитиков по поводу инфляции в Израиле говорили о росте индекса потребительских цен в мае на 0,6%, что должно было привести к превышению годовой инфляцией верхней границы целевого коридора инфляции в 3%. Однако в итоге ЦСБ сообщил, что индекс цен в мае вырос только на 0,2%, оставив таким образом темпы инфляции за 12 месяцев на уровне 2,8%. За месяц до этого аналитики также промахнулись, но со знаком минус, прогнозируя существенно меньший рост индекса, чем тот, который получился по данным ЦСБ.

В обоих случаях причиной промаха аналитиков стал один единственный пункт индекса цен, удельный вес которого составляет всего 3,5% – расходы на поездки за границу. В апреле, в Песах, стоимость полетов за границу взлетела до небес, в мае, который считается промежуточным сезоном, резко снизилась. Однако подобное явление мы наблюдаем в Израиле каждый год, разве что сейчас общий уровень цен на полеты вырос из-за существенного сокращения конкуренции. Подлинной причиной неожиданных для аналитиков скачков стало изменение ЦСБ метода сбора данных по этому пункту. Если раньше оно собирало данные о ценах на билеты у авиакомпаний, то теперь информация о них собирается в интернете. При этом в отличие от прошлых лет, на этот раз об изменении в методологии сообщено не было, хотя оно было осуществлено еще в сентябре 2023 года.

Сезонные колебания этого параметра выросли в 5 раз. Если по старой методологии колебание между пиковым сезоном и межсезоньем составляло 4%, то по новой достигает 20%, и это без учета колебаний курса доллара. Аналитики говорят, что это затрудняет прогнозирование, в ЦСБ утверждают, что новая методология дает показатели, гораздо более близкие к реальности. В любом случае, очевидно, что в июле-августе и в октябре этого года следует ожидать резкого роста цен в этом сегменте и, соответственно, его негативного влияния на инфляционные показатели.

Стоит еще раз отметить, что ЦСБ, вместе с Налоговым управлением, продвигает изменение и в методологии определения цен на квартиры, с тем, чтобы они учитывали предлагаемые стройподрядчиками покупателям льготы, а не только номинальную стоимость сделки.

О бразильских евреях и коста-риканских ананасах

И хочу коротко остановиться на еще трех новостях, выделявшихся в информационном потоке последних двух недель.

Главный аудитор минфина разместил в Бразилии государственные облигации на общую сумму 5,5 миллиардов риалов (около 1,1 миллиарда долларов). Ставка по облигациям составила 5,68%, то есть всего 0,4% премии к государственным облигациям США, что на текущий момент является хорошим показателем для Израиля. Вряд ли стоит напоминать, что сейчас у власти в Бразилии находится президентская администрация, настроенная крайне антиизраильски. Также известно, что бразильские публичные институциональные инвесторы в эмиссии участия не принимали. По оценкам израильских аналитиков, за эмиссией, второй подобной в этом году, стоит небольшая, но влиятельная община бразильских евреев, решивших таким образом поддержать Израиль.

Согласно данным Налогового управления и компании Storenext, за последний год цены на ананасы в Израиле снизились вдвое, после того, как министерство финансов отменило в 2022 году импортную пошлину на него, и что гораздо важнее – министерство сельского хозяйства разрешило импортировать этот фрукт из Коста-Рики (до тех пор импорт ананасов был банально запрещен из-за опасений ввоза вместе с ним вредителей). Помимо снижения цен на ананасы, имел место резкий рост спроса на них с 1,1 миллиона тонн в 2022 году до 1,9 миллиона тонн в 2023 году. При этом только часть этого роста спроса обеспечивалась за счет импорта, оставшуюся часть обеспечили местные производители, пусть и вынужденные снизить цены, зато увеличившие объемы продаж.