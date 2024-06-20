Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил о создании новой компании в Калифорнии и Израиле

Илья Суцкевер, один из сооснователей компании OpenAI, ушедший оттуда из-за разногласий по поводу безопасности разрабатываемой компанией продукции, объявил о создании новой компании.

Новая компания Safe Superintelligence (SSI) будет, по словам Суцкевера, заниматься разработкой технологий искусственного сверхинтеллекта с упором на их безопасное применение.

Офисы компании будут располагаться в Пало-Альто в Калифорнии и в Тель-Авиве, "где у компании глубокие технические корни и возможность мобилизовать ведущих специалистов".

Еще двумя сооснователями SSI вместе с Суцкевером выступают Даниэль Леви (еще один выходец из OpenAI) и Даниэль Грос (признанный одним из 100 ведущих в мире специалистов в сфере ИИ).