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Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил о создании новой компании в Калифорнии и Израиле

время публикации: 20 июня 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 07:06
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил о создании новой компании в Калифорнии и Израиле
Wikipedia. Eladkarmel

Илья Суцкевер, один из сооснователей компании OpenAI, ушедший оттуда из-за разногласий по поводу безопасности разрабатываемой компанией продукции, объявил о создании новой компании.

Новая компания Safe Superintelligence (SSI) будет, по словам Суцкевера, заниматься разработкой технологий искусственного сверхинтеллекта с упором на их безопасное применение.

Офисы компании будут располагаться в Пало-Альто в Калифорнии и в Тель-Авиве, "где у компании глубокие технические корни и возможность мобилизовать ведущих специалистов".

Еще двумя сооснователями SSI вместе с Суцкевером выступают Даниэль Леви (еще один выходец из OpenAI) и Даниэль Грос (признанный одним из 100 ведущих в мире специалистов в сфере ИИ).

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