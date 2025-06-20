Опрос "Mаарива": "Ликуд" укрепляет позиции за счет Смотрича и Бен-Гвира

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 27 мандатов, на 5 больше, чем до удара по иранской ядерной программе. Это лучший показатель "Ликуда" с 7 октября 2023 года.

Вместе с тем, следует отметить, что только один мандат достался "Ликуду" от оппозиционных партий. Остальные четыре были получены за счет партии "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира и партии "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, который не преодолевает электоральный барьер.

У партии НДИ – 19 мандатов, у "Демократим" – 14 мандатов, у "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" – по 13 мандатов, у ШАС – 10, у "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Йегудит" и РААМ набирают по 6 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 4 мандата.

Таким образом, у партий коалиции – 51 мандат, у партий оппозиции без арабских партий – 59 мандатов.