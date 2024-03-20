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Экономика

Минтруда США хочет включить ведение домашнего хозяйства в расчет индекса потребительских цен

время публикации: 20 марта 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 21:29
Минтруда США хочет включить ведение домашнего хозяйства в расчет индекса потребительских цен
AP Photo/Jens Meyer)

Министерство труда США планирует включить сбор данных о ведении домашнего хозяйства в статистические опросы для определения индекса потребительских цен.

По данным министерства, на текущий момент около 80% работы по ведению домашнего хозяйства в стране лежит на женщинах.

Речь идет о таких действиях, как уход за детьми и за родителями, готовка, уборка, мелкий ремонт – услугах, не приобретаемых за деньги, но имеющих важное влияние на уровень жизни.

Как сообщает агентство Bloomberg, в 2024 году планируется завершить разработку методологии, чтобы включить новые данные в индекс начиная с 2025 года.

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