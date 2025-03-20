Расходы на выплату процентов по госдолгу достигли самого высокого уровня с 2007 года

По данным отчета, в прошлом году расходы на обслуживание государственного долга в самых богатых странах мира достигли максимума с 2007 года, превзойдя затраты на оборону, полицию и жилье.

Согласно Глобальному отчету о расходах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 38 странах-членах доля расходов на обслуживание долга от национального дохода увеличилась с 2,4% в 2021 году до 3,3% в 2024 году.

По данным отчета, расходы на оборону в странах составили 2,2% от национального дохода, что значительно ниже быстро растущих затрат на обслуживание государственного долга. Расходы на жилье составили 0,7% от ВВП, а расходы на полицию и общественный порядок – 1,7%. В 2024 году правительства стран ОЭСР привлекли $15,7 трлн новых заимствований, что добавило $3 трлн к общему долгу, включая выплаты. Это привело к росту государственного долга стран ОЭСР до $55 трлн. Мировой суверенный долг увеличился до $65,2 трлн, с учетом умеренного роста долгов стран, не входящих в ОЭСР.

Корпоративный долг возрос до $35 трлн, в результате чего общий мировой долг превысил $100 трлн. При этом большая часть новых заимствований была использована компаниями для выкупа акций и выплаты дивидендов своим акционерам. Пять крупнейших эмитентов – США, Япония, Франция, Италия и Великобритания – составили более 85% от общего объема заимствований в странах ОЭСР в 2024 году. При этом более двух третей этого объема пришлось на США.

Ожидается, что уровень задолженности продолжит расти в 2025 году, и среднее соотношение долга к ВВП в странах ОЭСР составит 85%, что на более чем 10 процентных пунктов выше, чем в 2019 году, и почти в два раза больше уровня 2007 года.