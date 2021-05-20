Агентство Moody's предупредило, что может снизить кредитный рейтинг Израиля из-за политического кризиса
Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало специальное коммюнике, посвященное ситуации в Израиле и ее влиянию на суверенный кредитный рейтинг страны.
В коммюнике говорится, что текущее обострение ситуации в сфере безопасности будет иметь очень ограниченные последствия для экономики страны, тогда как затянувшийся политический кризис может привести к снижению кредитного рейтинга.
"Политический тупик уже нанес ущерб проведению эффективной бюджетной политике, остановив важные структурные реформы", - говорится в коммюнике.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 мая 2021
Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Израиля на уровне AA-
Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Израиля на уровне AA-