Шрёдер уходит с поста главы совета директоров "Роснефти"

Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

До сегодняшнего дня экс-канцлер ФРГ Шрёдер был главой совета директоров "Роснефти", он был переизбран на этот пост в 2020 году.

"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе", – говорится в сообщении "Роснефти", цитируемом агентством "Интерфакс".

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Кроме Шредера и Варнига в действующий состав совета директоров входят: бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль, бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В Германии бывшего федерального канцлера критиковали за работу на подконтрольные Кремлю концерны "Роснефть" и "Газпром". Шрёдер заявлял, что это его личное дело. Но очевидно, на фоне ужесточения режима санкций против РФ, развязавшей 24 февраля 2022 года войну против Украины, он больше не может занимать посты в руководстве компаний, контролируемых Кремлем.